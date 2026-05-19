Pocos lo saben: cómo se llama el olor de los libros nuevos y por qué tanta gente lo ama

Muchas personas reconocen instantáneamente el olor de un libro nuevo apenas abren sus páginas. Aunque suele asociarse simplemente con el papel o la tinta, ese aroma tan particular tiene un nombre específico: biblioosmia .

La palabra “biblioosmia” combina los términos griegos “biblio” (libro) y “osmia” (olor) . Se utiliza para describir el aroma generado por los componentes químicos del papel , la tinta , el pegamento y otros materiales utilizados en la fabricación de los libros.

En el caso de los libros nuevos, el olor aparece por la liberación de compuestos orgánicos volátiles provenientes de:

Todos esos elementos liberan pequeñas partículas al aire y crean ese perfume tan particular que muchas personas asocian con librerías , bibliotecas o momentos de tranquilidad .

Según especialistas en neurociencia y psicología, ciertos aromas pueden activar recuerdos y emociones porque el sentido del olfato está directamente conectado con las zonas del cerebro relacionadas con la memoria y las sensaciones.

Por eso, el olor de un libro nuevo puede despertar:

Incluso, muchas personas aseguran que el aroma de los libros les resulta tan agradable como el del café recién hecho o la lluvia sobre la tierra seca .

Aunque la “biblioosmia” suele asociarse con los libros nuevos, los ejemplares viejos también tienen un olor muy característico .

En los libros viejos, el aroma aparece porque el papel se degrada lentamente con el paso del tiempo y libera sustancias químicas como vainillina, benzaldehído y tolueno. Por eso algunos tienen notas dulces similares a la vainilla o la madera .

Los libros nuevos, en cambio, poseen un olor más fresco y químico debido a la tinta y los adhesivos recientes.

Fuente: TN