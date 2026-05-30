El padre de Agostina Vega contó que habló con el detenido y apuntó al entorno de la madre

Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor desaparecida en Córdoba, afirmó este sábado que se reunió a solas con el único detenido , Claudio Barrelier, y grabó de modo oculto la conversación. Tras ello apuntó contra el entorno de la madre de la adolescente de 14 años y solicitó que “ se dejen de entorpecer los operativos de búsqueda”.

Al describir el encuentro previo al arresto, que la policía concretó el miércoles a la madrugada, el hombre explicó: “ Conseguí el teléfono del tipo, me junté y lo grabé. Hay una filmación de todo lo que dice y hay cosas que son muy duras ahí ”. Luego señaló sobre el contenido del registro audiovisual: “ Son cosas muy complicadas las que dice en esa grabación ”.

Vega manifestó además sus sospechas respecto al entorno cercano de la víctima y denunció inconsistencias en el comportamiento de familiares. “ Entre la madre y este tipo hay algo… no sé qué pero hay algo ”, declaró el padre. “ Si sabía cómo era su entorno, hubiese movido cielo y tierra para evitarlo ”, agregó en diálogo con TN .

Frente a este escenario, el hombre exigió que terminen con las conductas que a su entender obstaculizan las tareas de la fuerza de seguridad cordobesa: “ Les digo que del otro lado —en referencia a la familia materna—, dejen de entorpecer la investigación ”.

Su testimonio también detalló la cronología de los hechos desde el momento en que recibió la noticia de la desaparición de la adolescente, ocurrida el sábado por la noche. El padre recordó que en ese instante se encontraba en San Luis por una expedición de trekking .

“Me llamó el padrino de Agostina, me dijo que estaba desaparecida y en ese momento me agarró una crisis de nervios ”, precisó Vega, quien llegó a la capital cordobesa para participar de la búsqueda el lunes entre las 5.30 y las 6.

Fuente: La Nación