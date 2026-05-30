Martín Fierro de Portales Web: todos los nominados y cuándo es la ceremonia

Este jueves 4 de junio se entregan los Premios Martín Fierro de Portales Web 2026 . Será la segunda edición de los galardones otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) para destacar lo mejor de los servicios periodísticos online de 2025. LA NACION obtuvo 17 nominaciones , entre las que se destacan Mejor sitio de noticias argentino, Mejor investigación periodística, Mejor editor periodístico y Mejor columnista político.

La ceremonia de premiación se realizará en el salón principal del Goldencenter Eventos de Parque Norte a partir de las 21. A lo largo de la velada se revelarán los ganadores de las 33 categorías y, al final, el tan anhelado Martín Fierro de Oro tendrá un nuevo dueño.

A continuación figuran todas las categorías que se premiarán y los ternados en cada una:

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Columnista de ciencia / salud / vida sana

Los Martín Fierro de Portales Web 2026 se realizarán el jueves 4 de junio en el salón principal de Goldcenter Eventos. La ceremonia iniciará a las 21 luego de la clásica alfombra roja en la que los invitados y los nominados lucirán sus looks y darán breves entrevistas.

Fuente: La Nación