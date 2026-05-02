El jefe de la Fuerza Aérea británica dijo estar en “alerta máxima” para defender las Islas Malvinas: “Es innegociable”

El jefe de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica, Sir Harv Smyth, declaró que se encuentran en “alerta máxima” y “listos” para defender a las Islas Malvinas . Sus palabras surgen luego de que se filtrara un memorándum del Pentágono de Estados Unidos donde consideraba dejar de apoyar a Reino Unido en el conflicto de la soberanía de las islas.

“Hoy, en todo el Reino Unido y a nivel mundial, en lugares tan lejanos como Medio Oriente , la RAF está en estado de máxima alerta y preparada para defender a nuestro país en cualquier momento”, dijo al medio inglés The Times .

También afirmó que los aviones de combate habían defendido las islas desde la guerra de 1982 y que el papel de la RAF en la defensa de dicho espacio aéreo era “innegociable”. Smyth habló con el diario luego de regresar de una visita a Irak para reunirse con miembros del Regimiento de la RAF que derribaron decenas de drones dirigidos contra una base de la coalición en el país, y posteriormente a Ucrania.

El pasado 25 de abril la agencia de noticias Reuters publicó un correo electrónico interno del Pentágono que esbozaba las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

Allí, contemplaba reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. Esto provocó una reacción inmediata del gobierno británico, que reafirmó su posición y confirmó que es una “postura de larga data que no cambió” , según un vocero del primer ministro Keir Starmer.

En paralelo, el comunicado causó la respuesta del gobierno argentino. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno reafirmaron el derecho sobre el archipiélago y rechazaron “la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos” , en referencia a los isleños.

Ahora, Smyth aseguró que Reino Unido se encuentra preparado. Desde The Times detallaron que hay cuatro cazas Typhoon estacionados en la base aérea de Mount Pleasant en las Islas Malvinas. Estos aviones proporcionan defensa aérea las 24 horas del día, los 7 días de la semana , lo que se conoce como alerta de reacción rápida (QRA, por sus siglas en inglés), y están listos para entrar en acción si la aviación argentina representa una amenaza.

“Desde la QRA en el Reino Unido , que se activó recientemente contra un presunto bombardero ruso ‘Bear’ que se aproximaba a nuestro espacio aéreo desde el norte, hasta los aviones de combate con base en las Malvinas (que defienden las islas desde la guerra de 1982), pasando por nuestro actual despliegue de Typhoon en Rumania como parte de la vital misión de vigilancia aérea reforzada de la OTAN, el papel de la RAF en la defensa del espacio aéreo es innegociable ”, señaló.

También 1000 soldados desplegados y un sistema de misiles Sky Sabre , valorado en 250 millones de libras esterlinas, capaz de destruir aviones de combate, drones y bombas inteligentes guiadas por láser.

El secretario de Estado norteamericano le restó importancia al memorándum del Pentágono y minimizó las probabilidades de que el gobierno norteamericano respalde las reivindicaciones argentinas.

“ Fue tan solo un correo electrónico . La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, señaló el jefe de la diplomacia norteamericana al diario The Telegraph .

Tras el revuelo que generó la filtración, un vocero del Departamento de Estado norteamericano señaló a LA NACION que su posición con respecto a las islas “sigue siendo de neutralidad” .

“Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, sostuvo.

Fuente: La Nación