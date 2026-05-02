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Murió Roque Avallay, delantero que integró el célebre equipo de Huracán campeón de 1973

Redacción CNM mayo 02, 2026

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“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Roque Avallay , uno de nuestros campeones del 73″, la noticia llegó de la mano del club que más lo disfrutó. A los 80 años, murió Roque Avallay, delantero de notable trayectoria, ganador de la Copa Libertadores con Independiente en 1965 y pieza clave de uno de los equipos más emblemáticos del fútbol argentino: el Huracán campeón de 1973 bajo la tutela de César Luis Menotti.

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Fuente: La Nación


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