El “Gordo Dan” presentó supuestas pruebas contra Martín Menem y pidió que “no le mientan más” a Milei

El propagandista del Gobierno Daniel Parisini , conocido en redes sociales como “Gordo Dan”, profundizó este miércoles la interna libertaria al exhibir las pruebas digitales de la supuesta participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , en la circulación de distintos mensajes críticos hacia la gestión .

“Finalmente Wayback Machine cargó el tuit original de ‘Rufus’ con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado . No le mientan nunca más al presidente”, expresó Parisini desde sus redes sociales.

Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente https://t.co/wXctJmkhBm pic.twitter.com/B5U8dp0VwF

De esa manera, Parisini intentó demostrar que el usuario Rufus , cuenta desde donde se distribuían publicaciones críticas y que fue cerrada el último fin de semana, pertenecería a Martín Menem dado que el link del último envío derivaba directamente al usuario de Instagram del presidente de la Cámara de Diputados .

El martes último, el presidente Javier Milei había defendido a Menem al afirmar que la supuesta filtración del fin de semana último fue algo “prefabricado” que “le armaron” .

“Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, dijo Milei en diálogo con el canal de streaming oficialista Neura .

El Presidente apoyó tanto al sector del asesor presidencial Santiago Caputo , donde militan los tuiteros libertarios agrupados en Las Fuerzas del Cielo, como a Martín Menem, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y está enfrentado a ese sector.

“Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria”, remarcó el mandatario.

Y dijo que “el periodismo llama ‘internas’ a discrepancias en la forma en que puede pensar una persona y otra” .

Ese mismo martes, en su habitual transmisión en el canal de streaming propagandista Carajo , Parisini había dicho estar “convencido” de que la supuesta filtración no había sido “algo fabricado”.

“Lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente. Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Menem sobre que fue una equivocación de un CM [community manager] suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esa versión previa”, había afirmado Dan.

El sábado último hubo una nueva entrega de la feroz interna entre Las Fuerzas del Cielo, el espacio de tuiteros y streamers que se referencian en Santiago Caputo, y el sector de Martín Menem.

Fue después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista , que suele difundir material opositor a la gestión de Milei, fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Menem, según consta en las capturas.

Tras la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Santiago Caputo se hizo eco y expresó desde sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos” .

Fuente: La Nación