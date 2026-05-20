El abrupto final del programa de Adriana Salgueiro: qué pasó y quién ocupará su horario en Net TV

Inesperadamente, Adriana Salguero se enteró de que se termina su programa Qué te pasa , que conduce junto a Lucas Bertero y se emite de lunes a viernes de 16 a 18 en Net TV y que debutó en marzo pasado. Grande fue su sorpresa cuando en el canal también le dijeron que Yuyito González iba a ocupar ese horario, a partir de junio. LA NACION habló con Salgueiro, que dio su versión de lo sucedido. Además, adelantó que de todas maneras le aseguraron que la quieren en la señal, aunque todavía ella no tiene claro qué le propondrán y qué horario ocupará con su nuevo proyecto.

—¿Por qué se termina tu programa a pocos meses de debutar?

—Hasta donde yo sé, en el canal iba a haber un movimiento en la programación. Y en estos días me dijeron que nuestro programa se termina a fin de mes.

-Me dijeron que sigo en la empresa porque tengo propuestas, aunque todavía no están claras. No sé qué ni cuándo ni en qué horario, pero me dijeron que sigo.

—Dicen que Yuyito se queda con tu horario...

—De Yuyito no sé nada. Escuché que iba a sumarse a la programación, pero nada tiene que ver con el final de nuestro programa. Todo fue a último momento. A finales de mes, imagino, voy a tener más claro mi futuro en Net...

—¿Entonces no estás enojada con Yuyito?

—Para nada. Ella nada tiene que ver. Son cosas que pasan en la televisión... Los programas empiezan y terminan y hay que aceptarlo. Además, sigo en el canal, donde hace tiempo que trabajo y me siento muy cómoda.

Un día Salgueiro llegó a su lugar de trabajo y antes de entrar al camarín, la llamaron para hablar con las autoridades de Net TV . Así fue como se enteró de que se movía la grilla, que se quedaba sin programa y que Yuyito iba a ocupar su espacio.

Recordemos que a Yuyito le pasó lo mismo a finales del año pasado cuando, de un día para el otro, se quedó sin Empezar el día , el ciclo que conducía en Magazine. En su caso, sí hubo enojo. “No sé qué pasó , pero terminamos el programa en diciembre. En principio me habían dicho que volvía en marzo, pero después me dijeron que no, que terminamos”, había dicho en ese momento.

Del nuevo ciclo de Yuyito se sabe que será un ciclo de actualidad , con entrevistas y que la acompañarán algunos panelistas. “Cerré con Net TV para hacer Yuyito a la tarde , de lunes a viernes de 15 a 17 , en vivo. Un programa de política, economía y farándula, con debate", contó en El run run del espectáculo , en Crónica TV.

Y luego dejó en claro: “Desde que empecé en Magazine me hicieron siempre la oferta, pero este año la propuesta me cerró muchísimo. Me encantó . Puede ser la oportunidad de cerrar un capítulo de la mañana que terminó abruptamente... Con Net tengo una relación preciosa desde hace muchos años y esta vez ya estoy comprometida con el canal; tengo horario, nombre del programa y el formato. Ya está cerrado. Hacemos el lanzamiento en estos días”.

Sobre el horario que le dieron y que todavía ocupa Salgueiro en Net , Yuyito dijo “no saber nada”. “A mí me llamaron con una propuesta, con días y horario. Y me cerró. No sé nada más”.

Fuente: La Nación