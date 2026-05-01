El Gobierno reabre la sala de periodistas, pero en la Casa Rosada advierten que habrá más controles

La decisión de reabrir la sala de prensa de la Casa Rosada y permitir nuevamente el ingreso de los periodistas acreditados en Balcarce 50 estará acompañada de mayores controles.

Así lo informó una fuente del palacio de Gobierno, ante la consulta de LA NACION . Hasta el momento no se precisó cuáles serían esos mayores controles, pero todo indica que apuntarían a la toma de imágenes en el lugar.

Según lo anunciado por escrito, el Gobierno exigirá el cumplimiento de los mismos lineamientos establecidos en 2025, pero en la práctica se prevén mayores controles.

La decisión de volver a permitir el ingreso de la prensa acreditada se dio este jueves, después de una conversación sobre el tema entre el portavoz y jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei . Y tras una semana en el que el ingreso de la prensa estuvo impedido.

Así lo reconstruyeron a LA NACION fuentes oficiales del palacio de Gobierno. “Ya venían hablando del tema y ayer [por el jueves] se decidió”, explicó una de las voces consultadas.

De la funcionaria depende el área de Casa Militar, el órgano mixto de civiles y militares que se ocupa de la seguridad presidencial. Fue el organismo que la semana pasada presentó la denuncia penal por el informe de TN con imágenes de la Casa Rosada y en la cual se basó el gobierno para justificar su decisión de impedir el ingreso de la prensa durante una semana.

Esa medida entró en vigencia el 23 de abril pasado, en medio de una fuerte escalada de los ataques verbales del presidente Javier Milei contra la prensa. La decisión de impedir el ingreso de los periodistas había sido tomada en la cúpula libertaria, según siempre dijeron desde el corazón del gobierno.

En la Casa Rosada dijeron en las últimas horas que mientras estuvo bloqueado el acceso a periodistas hubo una “revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, entre otros”.

“[Se revisó] Todo lo que se tenía que revisar para garantizar la seguridad del Presidente y lo que quedó expuesto en la cámara oculta de TN”, dijeron, en relación con la filmación de la señal de noticias. En rigor, tal como mostró hoy LA NACION , las imágenes que difundió TN son similares a las que puede acceder cualquier persona por internet a través de Google Street View.

Según pudo saber este diario, no hubo sanciones contra los responsables de la seguridad en la Casa Rosada, pero sí se decidió endurecer controles y se sumarían restricciones respecto de lo que se podrá hacer dentro del edificio.

En referencia a la filmación de TN, que mostró imágenes que ya estaban disponibles, en el Gobierno destacaron como irragularidad que se hubiera filmado con anteojos inteligentes. “Eso nunca se había hecho y esa es la violación”, alegaron.

Dijeron además que en el programa de TV los propios periodistas admitieron haber corrido un riesgo con lo que estaban haciendo de forma clandestina y que ellos mismos dijeron tener muchas más imágenes que no incluyeron en el informe. “El tema es lo que no se vio. En el mismo programa reconocieron que había más material”, afirmaron en alusión a dichos de la conductora de “Y mañana qué”, Luciana Geuna .

La denuncia penal del Gobierno tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita .

Según el Gobierno, la decisión de reabrir la sala se da ahora porque ya pudieron repasar el sistema de seguridad, decidir mayores controles y contar con las garantías necesarias para el Presidente.

Adorni volverá además a dar conferencias de prensa. En el Gobierno informaron que esa decisión la tomó él luego de su presentación ante el Congreso, que fue este miércoles, para dar su primer informe de gestión, a casi seis meses de haber asumido en el cargo en reemplazo de Guillermo Francos .

La última conferencia de Adorni había sido el pasado 25 de marzo, poco después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre sus viajes y los nuevos bienes que componen su patrimonio.

Este viernes por la mañana, Adorni justificó su negativa de explicar públicamente los cambios en su patrimonio. “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. No tengo que justificar cosas que no están mal. Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron”, afirmó en diálogo con la radio El Observador.

El Gobierno apuesta a que la presentación de Adorni del miércoles pasado en el Congreso oficie como una suerte de “bisagra” para dejar atrás el tema de sus bienes, pese a que la causa penal sigue adelante. En ese plan es que el jefe de Gabinete decidió retomar las conferencias.

Fuente: La Nación