El Gobierno espera un discurso duro en el Tedeum, pero confía en que se destaque la baja de la pobreza

En el Gobierno esperan un mensaje “duro, pero en el que se destaque la baja de la pobreza”, en la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva , este lunes en el Tedeum de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, por el 216° aniversario del 25 de Mayo.

Así lo reconstruyeron ante LA NACION dos fuentes de la Casa Rosada. “Siempre hacen discursos duros, por lo que el lunes seguro también lo sea, pero nos sorprendería que no hable de la baja de la pobreza” , dijo una de las fuentes consultadas.

La ceremonia se da en medio de las cada vez más fuertes versiones sobre la posible visita del Papa León XIV a la Argentina , en noviembre próximo. Además, se concretará horas después de que el Gobierno buscó reencauzar el “diálogo institucional” con la Iglesia tras un encuentro con distintos representantes de la Iglesia, entre ellos García Cuerva, con los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería) a la cabeza.

García Cuerva, reconocido por sus reclamos sobre la situación social, viene de hacer un fuerte cuestionamiento al gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri . Fue en una misa reciente en el que cuestionó el mega operativo de seguridad “Tormenta Negra”, concretado días atrás por el Gobierno porteño en 16 barrios populares de la Ciudad.

De extensa trayectoria de trabajo con los sectores más castigados, García Cuerva dijo: “Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, ‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo y al retiro del Estado . Hace décadas que lo sufrimos”

En paralelo, en el Gobierno hay expectativa también por lo que todo indica que terminará siendo la visita del Papa León XIV , a la Argentina. La posibilidad se da en el marco de la gira que el Sumo Pontífice podría hacer en noviembre de este año a la región. “La idea del Papa León XIV es visitar a la Argentina” , dijo García Cuerva días atrás. A eso se sumó un tweet de Quirno el viernes, al que luego se sumó el mensaje, también vía X, del mandatario en el mismo sentido.

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El dato que el Gobierno confía que esté presente en el mensaje de García Cuerva A comienzos de abril pasado, se conoció en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en 2025, la pobreza mostró un retroceso significativo y cerró el año en 28,2%, que implica una caída interanual de casi 10 puntos y es el valor más bajo en siete años.

En el segundo semestre de 2024, el dato había sido de 38,1%, mientras que en los primeros seis meses del año pasado había marcado 31,6%.

La cifra dada a conocer en abril muestra el nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando la pobreza había registrado un 27,3% , durante el gobierno de Mauricio Macri .

Al Tedeum se espera que asista Milei con el Gabinete casi en pleno. Estará ausente Pettovello, que el domingo viaja rumbo al Vaticano, para participar de un encuentro del área educativa, junto a 15 ministros iberoamericanos. Junto a ellos, precisamente participará de un encuentro grupal con el Sumo Pontífice.

El lunesd, antes de la ceremonia el mandatario, los ministros y principales secretarios se reunirán en Casa Rosada y desde allí saldrán caminando hacia la Catedral. Lo harán por avenida Rivadavia, como lo hicieron en los dos años anteriores, y por allí desandarán los cerca de 200 metros que separan el palacio de gobierno de la Catedral.

A la Catedral aún no se sabe si asistirá la vicepresidenta, Victoria Villarruel . Si asiste, cerca de Milei adelantan que no la saludará, tal como sucedió el año pasado. Sí saludará a Jorge Macri , a quien el año pasado le había negado, al igual que a Villarruel. “Con Jorge está todo bien ahora”, dicen en Balcarce 50.

“No debería ser duro, la pobreza viene bajando muchísimo” , dijo otro de los consultados en Balcarce 50 sobre lo que puede ser el discurso de García Cuerva. En Casa Rosada señalan a Pettovello , como “uno de los puentes” entre el Ejecutivo y la Iglesia. El otro, es Quirno.

Ambos se reunieron este jueves con García Cuerva. Fue en un encuentro en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, con las principales autoridades de la iglesia y generó expectativas en Casa Rosada.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo, entre otros puntos, se logró “abrir y coordinar un canal de diálogo” . Si bien detallaban que entre la cartera de Pettovello siempre estuvo el diálogo “abierto” con la Iglesia, distinguían que ahora se apunta a algo más “amplio” y con la intención de “ponerle orden a la comunicación” . “Es algo más institucional, con todo el gobierno”, dijo uno de los consultados sobre el vínculo que se intentará mantener.

Fuentes de Balcarce 50 también hablaban que, a la par del diálogo con Capital Humano, se apuntará también al vínculo entre la Iglesia y el sector de Salud.

“La ministra Sandra Pettovello asistió junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, a un encuentro en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, del que participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el arzobispo de Buenos Aires, en un espacio de diálogo e intercambio conjunto”, consignó la funcionaria en un poste en el que arrobó al presidente Milei.

La ministra Sandra Pettovello asistió junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, a un encuentro en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, del que participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina… pic.twitter.com/UxDcgoeT7f

El mensaje también fue replicado con otros detalles, por la CEA poco después.

A través de su cuenta de X consignaron: “Monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, junto al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se reunieron hoy en el Palacio San Martín para dialogar sobre distintos temas de la agenda social de la Nación y la Ciudad con el canciller Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Culto, Agustín Caulo”.

Monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, junto al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se reunieron hoy en el Palacio San Martín para dialogar sobre distintos… pic.twitter.com/YEhrTc16ag

Fuente: La Nación