AFA: se comenzó a definir en qué juzgado se investigará la compra de la mansión de Pilar

La Cámara en lo Penal Económico dio el primer paso para resolver en qué juzgado se investigará la compra de la mansión de 105 mil metros de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .

Antes de decidir, el tribunal debe escuchar la opinión del fiscal general Gabriel Pérez Barberá . La Cámara ya lo notificó y le dio plazo hasta el próximo miércoles para que presente su dictamen, informaron a Clarín fuentes judiciales.. Luego de eso, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio quedarán en condiciones de resolver.

Los camaristas deben resolver si la causa continúa en el juzgado federal de Campana, a donde llegó por una maniobra de quienes figuran como dueños de la propiedad, o si regresa a un juzgado en lo Penal Económico.

La semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había ordenado que el caso pase al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Esa decisión fue de la Cámara Federal de San Martín pero Casación consideró que la debe tomar la Cámara Penal Económico.

Casación dispuso que sea "con la celeridad que el caso impone".

En la causa se investiga la compra de la casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Real Central, una sociedad de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para comprarla.

La sospecha es que el verdadero dueño es Toviggino: en la casa se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central - del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia- con su nombre. Además, en la vivienda había 54 autos de lujo con cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero. Y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que, entre otros gastos, pagaba los Telepase de los vehículos.

Antes de pasar a Campana, la causa estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien planteó como hipótesis que la mansión se compró con fondos de la AFA a través de una administración fraudulenta a la entidad. Esa línea la retomó el juez González Charvay que ordenó hacer un peritaje sobre los fondos de la AFA.

Si la Cámara Penal Económico decide que la causa vuelva a ese fuero ya no será Aguinsky el juez que investigue. El expediente tramita en el juzgado 10 que está vacante. Aguinsky era subrogante y su suplencia ya terminó. Ahora está la jueza Verónica Straccia.

El primer paso será el dictamen del fiscal Pérez Barberá. Todos los fiscales que intervinieron hasta ahora coincidieron en que la causa debe investigarla el fuero Penal Económico.

Los camaristas Hornos y Robiglio no es la única decisión clave que deben tomar sobre una causa que involucra a la AFA. También tienen que resolver si confirman o no el procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigente del fútbol por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín