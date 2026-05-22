Cuadernos: la Justicia hace un mes que no puede localizar a Miriam Quiroga, una testigo clave, para que declare en el juicio oral

La Justicia busca localizar a Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner que aseguró haber visto bolsos con dinero en la Casa Rosada durante el primer gobierno kirchnerista. Sin embargo, su hijo adelantó que no podrá declarar la semana próxima como testigo porque se encuentra “estresada” . Quiroga hace un mes que no frecuenta los lugares donde vive.

Quiroga, muy cercana a Néstor Kirchner, se convirtió en una testigo clave el 5 de mayo de 2013, cuando Jorge Lanata la entrevistó en el programa Periodismo Para Todos, de Canal 13. Allí contó que Daniel Muñoz le había preguntado si quería ver un bolso con dinero.

El Tribunal Oral Federal 7 la citó para el 26 de mayo, pero hasta hoy no habían logrado localizarla para confirmar su asistencia y no respondió a tres notificaciones oficiales que se le mandaron.

La fiscal Fabiana León recibió una llamada de una persona que se presentó como su “hijo” y le comunicó que no podía presentarse porque se sentía mal, luego de ver “cómo tratan a los testigos” en el juicio oral.

León pidió a la Policía Federal medidas discretas para localizarla y está convencida de que el “hostigamiento” de algunas defensas a los testigos influyó sobre el ánimo de Quiroga para no declarar, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.

Algo similar ocurrió con las “preguntas beligerantes” que recibieron Diego Cabot -el periodista que investigó el caso- y Jorge Bacigalupo -el ex policía que entregó los cuadernos de Oscar Centeno-, en un intento por desacreditar la causa en la que Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita, agregaron las fuentes. Cabot denunció el clima de hostilidad que crearon algunos de los abogados defensores que lo hicieron declarar más de 13 horas

Ayer se vio cómo abogados defensores, entre ellos José Manuel Ubeira, discutían en tono elevado con los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli por las preguntas formuladas al portero Julio Silva, quien se desdijo de su declaración de 2018 y habría incurrido en falso testimonio.

El TOF 7 también informó que el martes 26 de mayo declarará Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, ex chofer del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

El 28 de mayo iba a ser el turno de la ex secretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner, Elizabeth Miriam Quiroga, además de Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

Para el martes 2 de junio fueron convocados el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

En la audiencia del 4 de junio, en principio, declararán Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos prestarían testimonio el 9 de junio. En tanto, Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramón Micollucci lo harán el 11 de junio.

Por su parte, se estima que Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo, Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro declararán en las audiencias sucesivas.

En una entrevista con Jorge Lanata difundida en 2013 en PPT, por Canal 13, Quiroga aportó veracidad a lo que hasta entonces era apenas un secreto a voces en el poder político y económico: que Néstor Kirchner acumulaba dinero que le acercaban sus colaboradores tras el cobro de sobornos.

“La plata se pesaba”, aseguró Quiroga. Era el mismo método —pesar el dinero en lugar de contarlo— que años después describió el financista Leonardo Fariña, luego convertido en arrepentido en varias causas de corrupción kirchnerista.

Quiroga declaró bajo juramento en la investigación de los Cuadernos, encabezada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Durante el gobierno de Kirchner ocupaba un despacho cercano al del entonces presidente en la Casa Rosada, con el cargo de directora de Documentación.

En 2011 fue despedida por Cristina Kirchner. Su esposo había muerto el año anterior. Según relató ante la Justicia, Néstor Kirchner llevaba anotadas en cuadernos las “deudas” que empresarios mantenían con él en concepto de “coimas”.

La ex funcionaria detalló el funcionamiento del circuito ilegal de recaudación. Señaló a Daniel Muñoz como el hombre de máxima confianza del ex presidente y como una pieza central en la logística de los bolsos con dinero, que eran trasladados a Santa Cruz.

Esa versión coincidió con los testimonios de otros imputados colaboradores y testigos del caso Cuadernos, entre ellos Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de los Kirchner, asesinado en El Calafate.

Por ese crimen, la Justicia de Santa Cruz condenó a un grupo de jóvenes de la ciudad. Sin embargo, el abogado querellante de la familia Gutiérrez sostuvo que aún quedan aspectos sin esclarecer, especialmente sobre posibles autores intelectuales o financistas detrás del homicidio.

Quiroga también relató ante Bonadio y Stornelli haber estado presente en una conversación en la que Kirchner habló sobre la compra de una puerta para una bóveda instalada en una de sus propiedades de la Patagonia.

Además, aseguró que Cristina Kirchner continuó con el sistema de recaudación ilegal de sobornos desde la Presidencia.

La fiscal del juicio de Cuadernos, Fabiana León, incorporó su declaración a la extensa lista de testigos convocados en el que está considerado el proceso por corrupción más importante de la historia argentina.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín