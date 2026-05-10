El Gobierno apura el envío de pliegos para la Justicia y manda una tercera tanda con 33 candidatos

El Gobierno prepara el envío de otra tanda de 33 candidatos a ocupar puestos relevantes en la Justicia federal , que incluye a Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la Dirección que admistra las "escuchas judiciales" y apadrinado por el juez Ariel Lijo; pero también a postulantes a ocupar la decisiva Cámara de Apelaciones del Trabajo- mientras avanzan las audiencias de los otros 77 nombres presentados en abril en la comisión de Acuerdos del Senado.

El jueves pasado, de hecho, se "entrevistaron" en la Cámara alta a 16 candidatos a ocupar cargos en la justicia y se prevé que este mecanismo se repita entre este miércoles y jueves en el mismo escenario. Con el último listado, en total sumarían unos 110 aspirantes a cubrir cargos clave en la Justicia federal que podrían obtener acuerdo antes del inicio del receso de invierno.

Al respecto el Gobierno se alista a enviar al Senado un listado de unos 33 candidatos -"algunos ya fueron a Presidencia y otros todavía están en el ministerio pero serán enviados entre lunes y martes próximo", aclaran cerca del ministro Juan Bautista Mahiques - para ir acelerando el proceso.

En medio de la crisis irresuelta por el "Adorni-gate", hay satisfacción interna en el oficialismo en cómo se encamina una deuda de la política con la Justicia , esto es, la cobertura de cientos de puestos vacantes que afectan el funcionamiento de un poder del Estado.

Casualmente el mencionado Ponte, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), y aspirante al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, supo trabajar durante años en el juzgado federal de Ariel Lijo, que comanda la pesquisa contra el jefe de Gabinete.

La esposa de Ponte es la fiscal Alejandra Mángano, que pidió cerrar por falta de delito la causa por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la gira presidencial a Nueva York.

Esta tercer tanda de pliegos la encabeza Evangelina María Lazala, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal n° 18 de CABA que, según una alta fuente oficial, " no presenta ninguna objeción " para ser promovida a ese cargo. Es que semanas atrás en un sector de LLA se señalaba la existencia de candidatos a ocupar altos puestos en la Justicia que tuvieron vínculo con el kirchnerismo.

También la última lista incluye a nombres para ocupar la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que intervino en la ley de Reforma Laboral que logró sancionar el Gobierno y que es resistida por la CGT. Con Al respecto, figuran como candidatos a "vocales" de esa Cámara de Capital Federal, Diego Fernando Manauta, Diego Javier Tula y Claudio Fabián Loguarro .

La última propuesta del Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos también busca completar vacantes en las cámaras federales de Catamarca y Tucumán y en la fiscalía federal de Corrientes, por caso.

Lo cierto es que muchos de los debates en torno a los candidatos a ocupar puestos clave en la justicia federal pasan bajo el radar del debate público. Es que hubo un cambio en el reglamento y ya no se publican edictos en los grandes diarios para publicitar los nombres que integran los pliegos. Desde este año sólo se difunden sus nombres a través de la web del Senado.

"Así se vence el plazo para presentar objeciones sin novedades porque son pocos los que los conocen" , explica una fuente parlamentaria consultada que prevé que los nuevos postulantes recién serían llamados a audiencia cuando comience el Mundial de fútbol. "Por eso la consecuencia de esta enmienda es que nadie se va a enterar" de los candidatos, se resigna.

El próximo jueves habrá sesión en el Senado y se podría dar "ingreso" a los postulantes que se encuentran en un listado denominado "pliegos de Presidencia de mayo" . Hasta el momento hay 77 nombres en proceso de "votación" -es decir, en instancia de audiencia para luego sean aprobados en el recinto- y esta última tanda tendrá que esperar poco más de un mes para comenzar las entrevistas con la comisión que encabeza el oficialista Juan Carlos Pagotto.

Esta semana continuarán las entrevistas a los postulantes, en grupos de 16, y el objetivo es terminar lo antes posible con los pliegos enviados durante abril para cubrir 77 vacancias en la justicia federal.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín