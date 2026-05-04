El gesto de Hamilton a Colapinto durante el GP de Miami que generó revuelo en la Fórmula 1

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton realizó un particular gesto dirigido hacia Franco Colapinto tras un toque entre ambos vehículos en la primera vuelta del Gran Premio de Miami , que se celebró el domingo por la tarde (hora de la Argentina). Varios fueron los recortes del contacto entre los monoplazas que circularon en redes sociales. Sin embargo, los fanáticos del automovilismo pusieron la lupa sobre un momento en específico.

Luego de que Colapinto, que corre para la escudería Alpine, sacara a Hamilton de la pista, el siete veces Campeón del Mundo se volvió a reincorporar y adelantó al pilarense. Fue durante aquel adelantamiento que el británico pareció levantarle un dedo a Colapinto. Mientras usuarios en varias plataformas coinciden en que Hamilton le mostró el dedo medio -conocido como “fuck you”-, otros aseguran que se trató del índice.

Lejos de aquellas especulaciones, lo cierto es que el piloto de Ferrari no escondió su enojo con el argentino en conferencia de prensa. “Tuve muy mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max [Verstappen], porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie” , dijo según declaraciones recogidas por Motorsport .

Ante el pedido de un

Y concluyó: “Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y luego, obviamente, con el daño... No hay nada que podamos hacer. Sinceramente creo que sin el daño habríamos estado ahí en la pelea . El coche se sentía bien en las vueltas hacia la parrilla. Es una pena porque no refleja realmente el trabajo duro que hizo el equipo. Un fin de semana para olvidar; seguimos adelante e intentamos ver si podemos progresar más en la próxima carrera”.

El argentino, de 22 años, evitó referirse al incidente. Tras la carrera, destacó su sólida actuación en la clasificación y el resultado obtenido en pista. Colapinto había cruzado la meta en octava posición, pero una penalización de 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) por cortar las chicanas luego de un trompo en la última vuelta, le permitió al representante de Alpine avanzar un puesto y sumar seis puntos.

“ Estoy muy contento con el resultado y, obviamente, con la mejora de la performance que tuvimos este fin de semana, que fue realmente muy positivo. También estoy muy feliz con los puntos”, celebró.

También agradeció a los mecánicos y el resto del equipo “por tanto esfuerzo y por haber traído mejoras” : “Fue un paquete que me ayuda a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo”.

Y cerró: “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo que no tenía presión. Perdí varios puestos que pude recuperar en la primera curva, tomando buenas decisiones. Así que estoy contento con eso. Hay que seguir laburando para mejorar en Canadá un poquito más, pero vamos por buen camino ”.

El triunfo de Kimi Antonelli en Miami no solo le permitió sumar su tercera victoria consecutiva, sino también afianzarse en la cima del campeonato. El piloto de Mercedes llegó a los 100 puntos y estiró a 20 la diferencia sobre su compañero George Russell , que se mantiene como su principal perseguidor con 80 unidades.

La lucha por detrás del líder muestra un pelotón más apretado. Leclerc se ubica tercero con 59 puntos, mientras que Lando Norris y Hamilton comparten la cuarta posición con 51. Más atrás aparecen Oscar Piastri (43) y Verstappen (26), en un inicio de temporada sin triunfos para el neerlandés. En cuanto a la presencia argentina, Colapinto figura en el undécimo puesto del campeonato con siete puntos.

Tras el paso por Estad, el calendario continuará con una seguidilla de carreras en América y Europa. La próxima cita será el Gran Premio de Canadá , el 24 de mayo en Montreal, seguido por una de las pruebas más emblemáticas del campeonato: el GP de Mónaco , el 7 de junio en Montecarlo.

Luego llegará el turno del GP de Barcelona-Catalunya , el 14 de junio en Montmeló, antes de encarar una intensa gira europea que incluirá Austria (28 de junio), Gran Bretaña (5 de julio), Bélgica (19 de julio) y Hungría (26 de julio), en un tramo clave para empezar a definir la pelea por el título.

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Fuente: La Nación