Activaron el Alerta Sofía por un niño de 6 años que desapareció en Corrientes

La provincia de Corrientes se encuentra conmocionada por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme , un nene de seis años que fue visto por última vez el domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis .

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Nahuá. Según informó, el niño tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. La última vez que lo vieron vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

Las autoridades activaron el Alerta Sofía para dar con el paradero del menor. Cualquier persona que tenga información útil sobre el paradero del niño puede comunicarse a la línea 134 de manera gratuita y anónima.

De acuerdo con El Litoral , la desaparición del niño sucedió luego de que su padre atacara a tiros a un grupo de personas en la localidad de Esquina. “En circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto inició una discusión que terminó en violencia armada”, indica el medio correntino. Producto del ataque, el dueño de la vivienda, un hombre de 47 años, resultó herido.

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia diseñado para la búsqueda de menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema urgencia , cuando se presume que están en grave peligro.

Se activa exclusivamente en situaciones de máxima gravedad, cuando las autoridades determinan que la persona desaparecida corre un riesgo inminente y que su localización requiere el apoyo inmediato de la comunidad.

El protocolo se pone en marcha solo si se cumplen ciertos requisitos específicos, que incluyen:

Una vez que se activa, el Ministerio de Seguridad de la Nación , en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), coordina la difusión de la información del menor desaparecido a través de múltiples canales:

El sistema fue bautizado como Alerta Sofía en homenaje a Sofía Herrera, quien desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego

Este sistema es utilizado de manera selectiva, ya que su efectividad depende de la excepcionalidad de los casos. Las estadísticas indican que en Argentina se reportan alrededor de 7.000 desapariciones de menores al año, de las cuales el 60% son resueltas en las primeras 72 horas.

Sin embargo, los casos que involucran delitos representan menos del 1% del total. Por ello, el Alerta Sofía solo se activa entre dos y tres veces al año.

El objetivo del protocolo es generar un impacto inmediato, movilizando tanto a la comunidad como a las fuerzas de seguridad para que la búsqueda se realice en el menor tiempo posible.

Fuente: Infobae