El filósofo griego Sócrates advirtió a los 58 años: “El secreto de la felicidad no se encuentra en buscar más”

En una época como la actual, en la que casi todo empuja a querer más, tener más y mostrar más , algunas ideas antiguas parecen volver con una fuerza inesperada. Una de ellas es la que suele resumirse en una frase atribuida a Sócrates : “ El secreto de la felicidad no se encuentra en buscar más, sino en la capacidad de disfrutar con menos” .

Sócrates fue uno de los grandes nombres de la filosofía griega y una de las figuras decisivas de la tradición occidental. En la Atenas del siglo V antes de Cristo, desarrolló una manera de pensar que chocaba con muchas de las lógicas de su tiempo.

Mientras buena parte de la vida pública giraba en torno al prestigio, la apariencia, la riqueza o el reconocimiento, él insistía en mirar hacia adentro. Para Sócrates, la verdadera riqueza estaba en la calidad moral de la persona y en la sabiduría con la que elegía vivir.

Ese punto resulta central para entender por qué su reflexión sigue pareciendo actual. La felicidad, desde su perspectiva está en comprender qué cosas son realmente valiosas. En los diálogos escritos por Platón , su discípulo más conocido, aparece una y otra vez esa idea: una vida buena no se construye desde la cantidad, sino desde la virtud.

Y la virtud, para Sócrates, era el conocimiento del bien y la capacidad de actuar de acuerdo con ese conocimiento. Lo que se plantea es la necesidad de distinguir entre lo que vale de verdad y lo que sólo parece valioso porque el entorno lo celebra.

Sócrates vivió entre los años 470 y el 399 antes de Cristo. En sus postulados sostenía que el ser humano debía aprender a gobernar sus deseos, en lugar de quedar sometido a ellos. Esa idea puede sonar exigente, pero en su filosofía aparece como una forma de libertad.

Quien necesita constantemente más reconocimiento, más objetos o más aprobación externa termina dependiendo de factores que no controla.

En cambio, quien aprende a moderarse y a vivir con menos apego a lo externo se vuelve menos vulnerable al azar, a la fortuna y a la opinión ajena.

Para Sócrates el alma era el centro de la identidad humana. Cuidarla implicaba cultivar la justicia, la conciencia crítica, la reflexión y la virtud. Desde esa mirada, los bienes materiales podían existir, pero siempre en un plano secundario. Si no contribuían a una vida interior más lúcida, su valor era limitado.

Ese es, en el fondo, el mensaje que vuelve una y otra vez en su filosofía. La felicidad consiste en revisar las aspiraciones , no en dejarse arrastrar por todo deseo que aparece, sino en preguntarse si ese deseo tiene sentido.

Sócrates desconfiaba de quienes perseguían cosas que ni siquiera habían pensado a fondo. Su método, basado en preguntas, buscaba precisamente desmontar esas certezas superficiales y llevar a cada persona a examinar su vida con más seriedad.

Fuente: TN