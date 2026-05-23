El extraño mapa que Milei y un asesor de Caputo compartieron para celebrar el crecimiento en la Argentina

Envalentonado por la buena semana económica que atravesó su gobierno, este sábado el presidente Javier Milei compartió en varias oportunidades un mapa para celebrar el crecimiento de la Argentina y, en eso, supuestamente achacarle al gobernador Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires era la única rezagada.

Sin embargo, ni Milei ni Felipe Núñez , asesor del ministro de Economía, Luis Caputo , notificaron que el mapa tenía una catarata de errores . No solamente las provincias están desproporcionadas en sus dimensiones, sino que a algunas les faltan partes (por ejemplo a Santa Fe, que no tiene el taco de la bota) y por si eso fuera poco faltan territorios: Tucumán desaparece por completo y tampoco se muestran las Islas Malvinas.

El gráfico que el Presidente presentó a sus seguidores se titula Mapa del crecimiento de Argentina , según dice con datos de marzo de 2026, respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia , con una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School.

Entonces, intenta plantear que la mayoría de las provincias del país crecieron, con excepción de Buenos Aires, con la aclaración entre paréntesis “conurbano” , pintada de rojo con -0,2%.

No obstante, al mapa le faltan Tucumán, las Islas Malvinas y todas las formas de los territorios distan de la cartografía oficial.

Núñez, uno de los principales asesores de Caputo, fue uno de los que subió el diseño. Primero escribió: “Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”. Después sumó: “El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad, los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo”.

Ese mensaje contra el mandatario peronista le valió un retuit del Presidente en su cuenta de X.

Otro de los mensajes que replicó Milei fue de una cuenta propagandista. “Qué yunque tener una provincia tan grande gobernada por un inútil”, decía, junto al mapa.

Milei también replicó al ex CEO del HSBC Gabriel Martino, que marcó: “Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei”.

El que advirtió el error dentro del Gobierno fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez , quien -sin referirse directamente a Milei ni a Núñez- exclamó: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!“.

Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA, falta Tucumán!!, ni hablar de las formas geográficas de las provincias...pierde seriedad así! https://t.co/UYfcKTLJHx

El inconveniente llegó hasta la diplomacia. El embajador libertario ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias , también cargó contra Kicillof con el mapa fallido.

“Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete ”, le enrostró a Kicillof el embajador.

Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete. @Kicillofok https://t.co/HkXLOSKSIn pic.twitter.com/yJ3MGpNJv5

Fuente: La Nación