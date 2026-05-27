El detenido por el caso de Agostina estaría en pareja con la madre de la adolescente y tendría antecedentes

La abogada Fernanda Alaniz, representante de la madre de la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba , puso el foco en los antecedentes del principal sospechoso y encendió las alarmas en la investigación. “Tiene antecedentes penales, causas abiertas que están en investigación por privación ilegítima de la libertad”, afirmó.

Según detalló al aire de TN , el último rastro de su hija fue a las 22.30, cuando se encontró con este hombre de 33 años, integrante del entorno íntimo de la familia. “Es una persona que tenía mucha información de la nena” , agregó.

Por su parte, el abogado del padre, aseguró también al aire de TN , que en realidad el sospechoso sería pareja de la madre de Agostina.

Sobre la hipótesis que manejan, Alaniz indicó: “Creemos que procedió a llevarla a un lugar, ella en la confianza que le tenía accedió a acercarse. Desconocemos la intencionalidad. Veremos con la detención y la indagatoria”. Y remarcó: “Entendemos que tenían un vínculo estrecho”.

También cuestionó el accionar inicial en la búsqueda: “Consideramos que debería haberse activado la Alerta Sofía antes, si es feriado tiene que activarse, un caso como este no puede esperar a que sea día hábil”. En ese sentido, advirtió: “Estamos en un día clave”.

Por otra parte, se refirió a la dinámica familiar: “ Tenemos un objetivo en común, que es encontrar a Agostina. Los padres no tienen un vínculo muy fluido, están separados hace muchos años”, sostuvo, y aclaró que “cualquier declaración podría ser perjudicial” para la investigación.

Fuente: TN