El desgarrador posteo de Pampita el día que su hija Blanca hubiese cumplido 20 años: “Les presto mis zapatos”

El 8 de septiembre de 2012 es una fecha que quedará marcada para siempre en el corazón de Carolina “Pampita” Ardohain . Blanca, la mayor de sus cuatro hijos con Benjamín Vicuña , murió a los seis años tras estar varios días internada en un centro de salud de Santiago de Chile. Si bien ambos hicieron el duelo a puertas cerradas, suelen compartir una foto o video, alguno de sus recuerdos más preciados, para recordarla. Justamente este 15 de mayo hubiese cumplido 20 años y, ni bien el reloj marcó las 00, la modelo publicó en Instagram un conmovedor mensaje que emocionó a más de uno: “A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran, les presto mis zapatos”.

“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos", se pudo leer al comienzo del posteo y siguió: “A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día, a los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento, a los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona, les presto mis zapatos ”.

“A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas, a los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña, a los que no se dan una idea de lo divertida y alegre que puede ser una mariposa, les presto mis zapatos”, continuó y agregó: “A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón, a los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte, a los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado, les presto mis zapatos”.

“A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente, a los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza , a los que no les cambiaron las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño, les presto mis zapatos”.

“A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino, a los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio, a los que no saben de Dios y su infinito corazón, les presto mis zapatos”, continuó y cerró: “A los que nunca perdieron lo más preciado, a los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo, a los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran , les presto mis zapatos. A los que no descubrieron que el amor todo lo puede, a los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años, a los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte ... Les presto mis zapatos”.

Fuente: La Nación