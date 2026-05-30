El crucero Hondius retoma sus viajes tras superar el brote de hantavirus que dejó tres muertes

El crucero MV Hondius , que generó preocupación mundial al reportar un brote de hantavirus a bordo con un fallecido en medio del viaje, fue autorizado este sábado a retomar sus salidas tras haber sido desinfectado y controlado por las autoridades sanitarias neerlandesas.

La agencia de salud municipal de Róterdam informó tras una inspección final realizada el viernes que "desde el punto de vista de la salud pública, ya no hay obstáculos para la puesta en servicio del buque Hondius".

Los especialistas, añadió, "determinaron que el Hondius había sido limpiado de manera eficaz y que la desinfección se había llevado a cabo de acuerdo con las directrices establecidas".

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio perturbado su periplo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros debido a un brote de hantavirus , un virus poco frecuente para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Nadie pudo determinar como el virus se coló a bordo ni dónde lo contrajo el primer fallecido, que había visitado distintas ciudades de Sudamérica.

Los pasajeros fueron evacuados en Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, antes de su repatriación en avión a sus respectivos países.

El barco, de bandera holandesa, concluyó posteriormente su viaje el 18 de mayo en Róterdam, el mayor puerto de Europa, donde el resto de su tripulación fue puesta en cuarentena.

La OMS contabiliza hasta hoy 13 casos confirmados o probables vinculados a este episodio, incluidos los 3 fallecimientos.

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La empresa apuntó en el último comunicado que hizo público que la salida prevista del buque desde Rotterdam con destino a Vlissingen se vio retrasada el martes tras las recomendaciones de la Dirección General de Aviación Civil de Rotterdam (GGD Rotterdam) sobre la necesidad de realizar procedimientos de limpieza adicionales.

Y, recordó que los miembros de la tripulación del viaje original fueron trasladados a instalaciones de cuarentena el sábado anterior, mientras el capitán Jan Dobrogowski fue enviado a Polonia. Además, otros tripulantes regresaron a sus hogares para cumplir la cuarentena domiciliaria , de acuerdo con los protocolos establecidos.

GGD Rotterdam, en colaboración con Oceanwide Expeditions, anunciaron que buscan "garantizar que el buque esté listo para volver a operar de forma segura " por lo cual las autoridades recomendaron una limpieza adicional para preparar el barco para "una inspección final antes de que el buque pueda zarpar".

La compañía indicó que anunciará el cronograma previsto para estos procedimientos tan pronto como se aclare la situación y adelantó que "todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo programado" .

"No se prevén más interrupciones en el itinerario del buque Hondius", añadió la empresa.

En medio de la polémica que se generó por el brote de hantavirus en el buque, especialistas del Instituto Malbrán se ocuparon de analizar la situación e incluso realizaron toma de muestras en distintas localidades de la Patagonia, donde se cree que estuvieron los turistas.

El brote "parecería que está bastante controlado" , afirmó Carla Bellomo, bióloga del Laboratorio de Hantavirus del Instituto Malbrán, en una conferencia de prensa junto a Esteban Couto, asesor médico del Ministerio de Salud, Teresa Strella, infectóloga epidemióloga en el hospital de Puerto Madryn y Enzo Lavarra, coordinador de infectología del hospital de Esquel.

El hantavirus es transmitido por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), que vive en la algunas zonas de la parte norte de la Patagonia, y el brote del crucero corresponde a la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos, y que circula en el sur de Chile y Argentina.

Y, ante el revuelvo mundial generado, Lavarra advirtió que "no debería ir mucho más de donde está ahora", mientras Strella coincidió en el que el caso "parece que se terminá acá".

Fuente: Clarín