Encontraron el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente desaparecida hace una semana en Córdoba

Agostina Madeleine Vega (14) , la adolescente que estaba desaparecida desde hacía una semana en Córdoba, fue encontrada muerta este sábado en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra, el cual fue rastrillado durante los últimos dos días por cientos de policías.

Fuentes de la investigación confirmaron la noticia a Clarín cerca de las 16.30, aunque en ese momento en la casa de Melisa Heredia -la madre de la víctima que horas antes se descompensó por un cuadro de deshidratación y debió ser llevada en ambulancia al hospital- los familiares presentes dijeron que no sabían nada.

En el lugar del rastrillaje final estuvieron presentes Gabriel Vega, el padre de Agostina ; el fiscal de la causa, Raúl Garzón; y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Y mientras se aguardaba la confirmación oficial del hallazgo, en la casa de los Heredia se vivían momentos de incertidumbre y tensión, al tiempo que convocaron a una marcha en el barrio Mosconi a partir de las 17, tras lo cual, en poco minutos comenzó a llegar una gran cantidad de vecinos que reclamaban justicia con fotos e imágenes de la adolescente.

A medida que se sumaba más gente, algunos manifestantes se trasladaron unas cuadras hasta el puente sobre avenida de Circunvalación y cortaron el tránsito en ambas manos.

Por su parte, el fiscal Garzón citó a una conferencia de prensa a las 18,30 en la sede judicial de Tribunales 2, donde se espera que brinden detalles sobre el hallazgo y los últimos avances de la investigación que, por ahora, tiene a un solo detenido, Claudio Barrelier (33) , una ex pareja de Melisa y la última persona que estuvo con la víctima antes de desaparecer.

Casi en paralelo a que se conoció el hallazgo, el abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció a seguir ejerciendo la defensa técnica del imputado , quien ayer amplió su indagatoria y reconoció que mintió cuando dijo que Agostina no había entrado a su casa la noche en que desapareció.

Más temprano, el padre de la víctima dijo que para él, Barrelier no actuó solo y deslizó dudas sobre Melisa: “Entre ella y este tipo hay algo”.

Fuente: Clarín