El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

La investigación por la muerte de Benjamín Díaz , el nene de 9 años atropellado el domingo por la noche en la Autopista Panamericana, continúa en etapa de instrucción. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, los investigadores consideran que el conductor circulaba correctamente y que el hecho fue una “fatalidad” .

Aunque la causa continúa caratulada como homicidio culposo , las fuentes consultadas aseguraron que la mecánica del siniestro ya estaría establecida a partir de un video incorporado al expediente . En ese contexto, el foco de la investigación pasó a centrarse en lo ocurrido antes del impacto: qué hacía el menor, solo, en esa zona y cómo terminó sobre la calzada de la autopista .

Las mismas fuentes señalaron que el conductor del Volkswagen Vento, de 29 años y oriundo de la localidad bonaerense de Presidente Derqui, circulaba “como corresponde”, acompañado por su esposa y su hijo. Además, remarcaron que el test de alcoholemia dio resultado cero y que el hombre permaneció en el lugar durante todo el procedimiento policial tras el choque.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que Benjamín habría estado jugando con un grupo de amigos antes de caer o lanzarse desde una barranca hacia la traza. Según indicaron a este medio, el chico no estaba acompañado por sus padres al momento del hecho .

Mientras tanto, la bicicleta del menor quedó bajo análisis de la Policía Científica, que realizará distintas pericias, entre ellas estudios planimétricos.

El accidente ocurrió cerca de las 20.30 de este domingo, a la altura del kilómetro 44 de la Panamericana, mano a provincia. De acuerdo con la reconstrucción, el menor circulaba en bicicleta por la zona de la colectora cuando se lanzó desde una lomada con el rodado.

Sin posibilidad de frenar , ingresó a la traza principal. En ese momento fue embestido por el Volkswagen Vento. El cuerpo del chico quedó sobre el carril rápido, mientras que la bicicleta —rodado 16— terminó sobre la banquina. La muerte fue constatada en el lugar .

La causa quedó a cargo de la UFI de Pilar en turno. Durante varias horas trabajaron peritos de la Policía Científica y personal policial en la escena. Recién cerca de las 22.40 la circulación fue restablecida por completo, luego de que se implementaran desvíos a través del Puente Kansas.

Benjamín vivía en Maquinista Savio y era conocido en el barrio por salir a andar en bicicleta junto a un grupo de amigos al que todos llamaban “Los cachorros”, porque eran menores de edad.

Tras conocerse la noticia de su muerte, vecinos y allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Que en paz descanses, Benja. Dios le dé consuelo a tu mamá y fuerza a tu papá, querido Patulín” , escribió una mujer en Facebook junto a una foto del nene arriba de su bicicleta. En ese mismo posteo, otra persona agregó: “Dios consuele sus corazones y les dé fuerza”.

“Pobrecito, era un nene del barrio. Me angustian estas cosas. Que descanses en paz, Patulín” , publicó otra usuaria.

Fuente: Infobae