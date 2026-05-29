El audio que le envió la mamá de Agostina al principal sospechoso por su desaparición: “¿A quién se la diste?"

La búsqueda de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y, en medio de la desesperación, se conoció el estremecedor audio que la mamá de la adolescente le envió a Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido hasta el momento por la desaparición de la joven de 14 años.

“ Claudio, por favor, tené piedad con mi hija . Nosotras no te hicimos nada, Claudio. ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño”, se escucha decir a la mujer en el mensaje.

La causa avanza mientras la Justicia analiza distintas pruebas para reconstruir qué pasó con Agostina, quien fue vista por última vez durante la noche del sábado 23 de mayo cuando ingresó a la casa de Barrelier , ubicada en Campillo 878, en Córdoba.

En el mismo audio, la mamá de la adolescente insistió en que el acusado sabe qué ocurrió con su hija. “Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido ”, cerró.

La investigación sumó en las últimas horas nuevos elementos clave. Uno de ellos es un video de una cámara de seguridad que registró el momento en el que Agostina ingresó al domicilio del acusado acompañada por él.

“ Ese video es potente porque desarticula el discurso de este hombre que le mintió a la Justicia , le mintió a la sociedad y le mintió a la familia”, sostuvo Carlos Nayi, el nuevo abogado de la madre de la menor, en diálogo con TN .

Según explicó el letrado, el análisis de las antenas telefónicas confirmó que la adolescente permaneció cerca de tres horas en la vivienda de Barrelier . “Al salir del lugar, su teléfono celular dejó de estar operativo”, detalló.

Otro de los puntos que analizan los investigadores es el relato del remisero que trasladó a Agostina la noche de la desaparición. El chofer aseguró que el acusado tuvo una actitud extraña al momento de pagar el viaje.

“ Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara . Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató. Además, indicó que Barrelier abonó parte del viaje con pesos y completó el resto con un dólar porque no tenía más dinero.

Mientras continúa la búsqueda, la familia de Agostina sigue reclamando información que permita encontrarla lo antes posible.

Fuente: TN