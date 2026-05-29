El abuelo de Agostina encabezó una nueva marcha para pedir por su aparición: “Es ella la del video”

El abogado de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido e imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega, aseguró que su cliente sostiene que la menor que aparece en el video difundido en las últimas horas no es la adolescente de 14 años, sino su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a una salida para comprar cigarrillos y una gaseosa en un quiosco cercano.

Además, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero negó que sea integrante de la barra brava y remarcó que en la casa viven su pareja y su hija, por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.

A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la principal hipótesis de la investigación la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica que la joven sigue en territorio cordobés.

El funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.

La madre de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega , rompió el silencio y aseguró que su hijo es inocente.

“No tengo ni idea de por qué lo están inculpando a mi hijo . Espero que aparezca la nena, soy madre y abuela. Pero quiero que se limpie todo lo que se dice de Claudio, porque son todas mentiras”, expresó la mujer en diálogo con ElDoce.

La angustia y la desesperación atraviesan a la familia de Agostina Vega desde hace días. En medio de una nueva movilización para pedir por la aparición de la adolescente desaparecida en Córdoba, Miguel, su abuelo, se quebró cuando le preguntaron cómo imaginaba el momento de volver a verla .

El hombre había hablado minutos antes sobre las nuevas pistas que surgieron en la investigación y volvió a señalar a Claudio Barrelier , el principal sospechoso del caso. “El tipo está mintiendo desde el primer momento. Está mintiendo para cubrirse, el único responsable de la desaparición es él ”, aseguró en diálogo con TN .

En medio de la movilización, Miguel, el abuelo de Agostina, manifestó que pronto "van a tener buenas noticias" con respecto al paradero de su nieta.

Según sostuvo en diálogo con Telenoche , los movimientos que realizaron los investigadores este jueves aumentaron "las esperanzas". "Tenemos una buena sensación", aseguró el hombre.

Carlos Nayi, el abogado que representa a la mamá de Agostina, indicó que su clienta fue trasladada hace minutos a los Tribunales de la ciudad de Córdoba. Allí están trabajando peritos técnicos para descrifrar el origen de las llamadas que está recibiendo Melisa Heredia, la madre de la adolescente.

"Están llamando desde teléfono oculto. No se anuncian", expresó el letrado, quien aseguró que esos contactos tienen vinculación con Agostina y su desaparición. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre los mismos.

Miguel, el abuelo de Agostina, habló antes del inicio de la movilización para pedir por la pronta aparición de la menor. "Hay nuevas pistas. Creemos que hay otra persona o dos más que han actuado con él. Estamos esperando las novedades", expresó el hombre en diálogo con TN .

Sobre el sospechoso, fue contundente con su respuesta: "El tipo está mintiendo desde el primer momento. Está mintiendo para cubrirse, el único responsable de la desaparición es él".

En esa línea, afirmó que toda la familia está segura que la nena que aparece junto a Barrelier en el video que se difundió en las últimas horas se trata de Agostina. " No hay dudas de que es ella la del video ", sostuvo visiblemente conmovido.

Antes de la manifestación que encabezarán familiares y amigos de Agostina, habló el tío abuelo de la adolescente de 14 años. "La familia está destruida, yo intento estar para sostener porque ellos no pueden estar en todo".

En cuanto a los detalles de la investigación, el hombre afirmó no tener noticias nuevas al respecto.

Las autoridades de Córdoba realizaron dos nuevos allanamientos en domicilios de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, TN pudo confirmar que ambos procedimientos dieron resultado negativo.

En pocos minutos, se espera que se inicie una nueva marcha para pedir por la aparición de la adolescente de 14 años.

El fiscal que investiga la causa, Raúl Garzón, indicó que no descarta que en las próximas horas se produzcan más detenciones, según pudo saber TN .

A su vez, el funcionario sostuvo que la provincia de Córdoba es el epicentro de la búsqueda por estos momentos, ya que la prueba demuestra que Agostina permanece allí.

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a todo Córdoba . La Justicia se encuentra investigando todas las pistas recopiladas para poder encontrar lo antes posible a la adolescente de 14 años.

La última vez que se vio a la menor fue durante la noche del sábado 23 de mayo, cuando ingresó a la casa de Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido hasta el momento. En ese contexto, los especialistas persiguen cuatro datos clave para dar con la menor .

El abogado Jorge Sánchez del Bianco habló luego de que su defendido Claudio Gabriel Barrelier prestara declaración ante el fiscal Raúl Garzón.

A la salida, el letrado expresó que su cliente "no está nervioso, está preocupado, con incertidumbre por estar preso" y aseguró: "Quiere que esto se esclarezca y su voluntad de estar disposición de la fiscalía todas las veces que se requiera".

Asimismo, luego de varias versiones, aclaró: "La casa no es un búnker y mi cliente no forma parte de la barra de Instituto. Él teme por su familia. Es hincha y afiliado del club, pero no forma parte de ninguna facción".

Por otro lado, detalló en los allanamientos en la casa de Barrelier, secuestraron el celular de la pareja y de las personas que viven allí. "Viven su hija, su pareja y en la parte de arriba vive desde enero un matrimonio".

Sánchez del Bianco, a su vez, contó que Barrelier tomó conocimiento del video en el que se lo ve a él por los noticieros y marcó: "Él está seguro que el del video es él con su hija".

El fiscal a cargo, Raúl Garzón, confirmó que terminó la indagatoria del único detenido en la causa por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba.

"Prestó declaración durante varias horas. No les puedo decir nada, porque estaría violando el secreto de la causa", sostuvo en diálogo con la prensa.

De todas formas, reforzó: "La fiscalía trabaja. Cada minuto que este fiscal dispone para otra cosa turba la tarea. Todos buscamos a Agostina , este fiscal la busca, pero en realidad toda la sociedad la busca, el Poder Judicial y el país también. No hay un lugar que descartemos, pero sigue siendo el epicentro en Córdoba".

El único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba, Claudio Gabriel Barrelier, continúa declarando, mientras se despliegan varios allanamientos en simultáneo.

Miguel, abuelo de la adolescente desaparecida, habló al aire de TN y respaldó una de las pruebas clave de la causa. “La del video es mi nieta”, afirmó, en contraposición a la versión de la defensa.

Además, sostuvo que el fiscal “está trabajando codo a codo con la Policía para esclarecer el caso lo más pronto posible”.

El principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega, Claudio Gabriel Barrelier, está declarando en la fiscalía. La instancia se da en medio del avance de la investigación y podría aportar nuevos detalles sobre los últimos movimientos de la adolescente de 14 años.

"Agostina no salió del país, todo indica que permanece en Córdoba" , sostuvo en diálogo con TN Carlos Nayi, el nuevo abogado de la madre de la adolescente.

Avanza la investigación sobre el paradero de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que está desaparecida desde el sábado en Córdoba. En ese contexto, en las últimas horas se conoció un video donde se la ve ingresando a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento.

Sin embargo, el abogado del sospechoso, Jorge Sánchez del Bianco, habló acerca de la posibilidad de que la menor que se ve en imágenes en realidad sea la hija de su defendido.

En medio de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, el abogado del único detenido, Jorge Sánchez del Bianco, reveló qué le dijo su defendido sobre el caso y aseguró que toda la información clave está en su teléfono.

“En mi teléfono está todo, se va a aclarar que no tengo nada que ver”, fue la frase que, según el letrado, le transmitió el acusado en las últimas horas.

El letrado Carlos Nayi explicó que una cámara registró el ingreso de la adolescente a la casa del sospechoso, pero no su salida. Aseguró que la transmisión se interrumpió en el momento clave y que ahora la Justicia reconstruye qué ocurrió después.

Ariel, el remisero que llevó a Agostina Vega el día de la desaparición, reconstruyó cómo fue el viaje y el encuentro con el acusado, Claudio Gabriel Barrelier, que la esperaba en el destino.

“Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató sobre el primer contacto que tuvo con el acusado al finalizar el viaje.

Fuente: TN