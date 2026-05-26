El álbum digital de fotos de Santiago Caputo: la vuelta del Triángulo de Hierro, el guiño a Manuel Adorni y el gesto de armonía para la interna

Fue una instantánea. La imagen fue un breve momento en el balcón de la Casa Rosada, tras el Tedeum y durante los festejos del día patrio que propuso el Gobierno antes de que el Gabinete se reuniera a lubricar las asperezas cruzadas que lo atraviesan. Pero apenas sucedió, pasado el mediodía de este lunes, la captura de la situación se volvió tema viral de las redes sociales de consumo oficialista.

Es que la foto mostraba al presidente Javier Milei , a su hermana y secretaria general Karina Milei y entre ellos, un paso atrás, el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres en la misma composición, algo que no es habitual de ver.

La casualidad del flash formaba un triángulo entre las cabezas de los protagonistas y las redes recordaron la geometría del caso: era la vuelta del Triángulo de Hierro , esa arquitectura libertaria que Milei instauró como estructura para gobernar y que con los años se adaptó -no sin pujas- a las necesidades y loteó el organigrama oficial.

"Argentina Será Grande Otra Vez", tuiteó a las 13.34 Daniel Parisini, para las redes, el Gordo Dan , ladero virtual de Caputo, streamer de Carajo y voz áspera de la militancia de las Fuerzas del Cielo en la interna libertaria que crujió estos días con acusaciones contra Martín Menem. El tuitero libertario subió la foto a X. Y la cuenta no oficializada del consultor que tercia en el poder concentrado del Gobierno, el usuario @slcaputo, la replicó.

Argentina Será Grande Otra Vez pic.twitter.com/dd40sc3WWo

El Gordo Dan venía de instalar la idea a la militancia parcializada de que al Presidente le habían mentido en la explicación por el affaire de @PeriodistaRufus , la cuenta de X con vinculaciones al Instagram oficial de Martín Menem que criticaba a Caputo en particular y al Gobierno en general, mientras anticipaba información del ala karinista del poder, como la asunción de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Y fue este lunes el mascarón de proa para una bajada de línea a las huestes de la militancia celestial, una especie de bandera blanca a la interna caldeada en redes.

Pero no fue el único mensaje en pos de una pax en la virtualidad libertaria. La propia cuenta @slcaputo desplegó el álbum fotográfico digitalizado de la participación del asesor presidencial en el Tedeum y en la recorrida hacia la Casa Rosada, invitado especialmente por Javier Milei , como se dejó trascender.

Y en esa selección de fotos que incluyó algún retrato de Milei en la caminata, sin epígrafe ni comentario en X. aparecieron dos fotos de Santiago Caputo con integrantes del Gobierno que responden al ala de Karina Milei.

La primera, con un Caputo de sobretodo marrón abotonado, corbata en un tono más oscuro y boina -estética de sus gustos pop y homenaje a la serie Peaky Blinders .

A su lado, el jefe de Gabinete Manuel Adorni , el funcionario más cuestionado del momento -incluso desde voces libertarias- por las investigaciones abiertas sobre el crecimiento de su patrimonio que aún no ha explicado en forma de declaración jurada. Ambos sonrientes , con el canciller Pablo Quirno difuminado de fondo.

La segunda, en un tuit casi inmediato, en un saludo de manos con Eduardo "Lule" Menem , subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, alfil político de Karina Milei y uno de los riojanos de apellido ilustre que rivalizan con las Fuerzas del Cielo en el reparto de poder real. También sonrientes.

Algún video libertario intentó mostrar que el asesor de Milei limpiaba en el sobretodo tras ese contacto. La pacificación de la interna puede llevar sus horas en las redes.

La cuenta semioficial de Caputo hizo otra referencia a sus consumos culturales. Contestó un tuit con una frase en inglés, “The shield that guards the realm of men”, una cita de la serie Game of Thrones que se traduce: "El escudo que defiende el reino de los hombres" . Allí la foto que acompañaba era de Milei y Caputo, sin Karina .

“The shield that guards the realm of men”. https://t.co/ii6sSzLaVs

No hubo foto tuiteada con el otro Menem, Martín , el apuntado de la polémica libertaria en redes. Pero quedó claro que pudieron compartir espacio, en el camino hacia la Rosada, en el entorno de Milei y hasta en el balcón presidencial.

Al momento de la foto del mentado Triángulo de Hierro, en el balcón de la Rosada había ministros y dirigentes como el propio Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pero el recorte no pareció improvisado .

La foto de tres es un elemento escaso y, como todo en el mundo de las redes libertarias, fue un mensaje. Se tradujo en una reivindicación y en una señal de nueva armonía. De hecho, son pocas las imágenes -incluso en reuniones amplias, en las que los Milei y Caputo puedan ser recortados juntos, sin intermediarios .

Menos aún son las fotos posadas por los integrantes del triángulo del poder libertario. Las redes y los archivos recuerdan apenas dos .

Una de febrero de 2025, con Karina de espaldas, abrazada por su hermano y por Caputo. Fue el día que se anunciaba la afiliación del asesor presidencial a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Aquel episodio dejó para el archivo un par de fotos más junto a Pilar Ramírez y hasta Eduardo "Lule" Menem , pasibles de recorte. Eran tiempos de Manuel Adorni candidato que arrasaría las elecciones venideras.

La otra es una selfie que el propio Presidente subió a las redes, flaqueado por sus principales asesores y un texto: "El Triángulo de Hierro. Viva la libertad carajo. Fin".

Fuente: Clarín