El abuelo del nene de seis años contó cómo fue el operativo para encontrar a su nieto en Corrientes

Juan Ramón Riquelme, el abuelo del nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes , reveló detalles acerca de cómo fue el operativo para encontrar a su nieto.

Minutos antes del hallazgo, el abuelo había dicho que esta mañana se habían realizado rastrillajes en el paraje El Duraznillo, a 40 kilómetros de la ciudad de Goya. Fue allí donde los efectivos dieron con el padre, Josías Santos Regis, y el menor de seis años.

“Nos avisó el comisario de la Comisaría Segunda que tenía el caso. El padre está detenido”, aclaró Juan Ramón Riquelme en diálogo con TN .

Si bien el hombre pudo confirmar la noticia, no brindó más información al respecto y contó que se estaba dirigiendo junto a su hija y el resto de la familia para reencontrarse con el chiquito.

“Hubo un gran trabajo de inteligencia de por medio , lo estaban rastreando. Gracias a Dios trabajaron día y noche”, agregó. Y sobre el operativo, sostuvo: “Tenía mucha fe que hoy iba a aparecer”.

Actualmente, el menor se encuentra en buen estado de salud y acompañado por personal especializado que lo está conteniendo.

Esta mañana, Daniela Zapata, abogada de la madre del nene de seis años, había deslizado que la principal hipótesis que manejaba la Justicia era que Santos Regis todavía se encontraba en alguna localidad cercana o, al menos, dentro de la provincia. Es por eso que el operativo se desarrolló en inmediaciones al lugar de la desaparición.

La búsqueda involucró a distintas fuerzas de seguridad en el territorio provincial. La causa judicial continúa en curso, con una investigación paralela por tentativa de homicidio.

El hallazgo se dio gracias a las comunicaciones entre distintas dependencias de la zona. En el caso interviene la Fiscalía de Investigaciones Concretas (UFIC) de la localidad de Esquina, a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Josías Santos Regis se llevó a su hijo mayor el domingo por la noche. Ese día iban a ir a pescar juntos, pero cuando se enteró que su expareja se había reunido con amigos, decidió ir hasta el lugar.

En ese contexto, llegó armado y comenzó a disparar contra los presentes. Tras ello, el hombre se retiró en una camioneta junto al nene. A partir de ese momento no se supo más nada de ellos.

Mientras la investigación avanzaba, la policía detuvo al abogado de Santos Regis, José Codazzi, quien confesó que durante la noche del domigno llevó al hombre y a su hijo hasta la zona de San Isidro, sobre Ruta Nacional 12, cerca del kilómetro 730.

A causa de ello, el abogado comenzó a ser investigado por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso.

Finalmente, padre e hijo fueron encontrados luego de poco más de un día de búsqueda.

Fuente: TN