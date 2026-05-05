“Pequeño J” dijo que no participó del triple crimen de Florencio Varela y se negó a responder preguntas

Este martes por la mañana, Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido en el mundo del delito como “Pequeño J” , enfrentó su primera instancia judicial en suelo argentino.

Durante la audiencia de indagatoria realizada de manera virtual desde la cárcel de Marcos Paz, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela rompió el silencio solo para desvincularse del hecho: negó su participación en los asesinatos y no quiso responder preguntas del fiscal.

Con la cabeza rapada y las manos esposadas, “Pequeño J” llegó al país el lunes a las 20.45, después de un viaje que partió desde Lima, Perú , donde estaba detenido luego de ser capturado por Interpol hace más de seis meses.

Su traslado se realizó durante un operativo de gran magnitud coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por la Policía Federal Argentina (PFA), que incluyó además otras tres extradiciones de presos desde Perú y Paraguay.

“Pequeño J” fue entregado al personal del Servicio Penitenciario Federal para trasladarlo a la cárcel de Marcos Paz , desde donde fue indagado este martes a través de Zoom.

El joven es uno de los principales acusados por el brutal triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, en el que asesinaron a Morena Verdi (20), Lara Morena Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo (20).

El lunes por la mañana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó al acusado a los agentes de la Interpol para proceder con su extradición. El procedimiento oficial empezó a las 4:36 hora de Perú, en las instalaciones del penal de Ancón II.

“Pequeño J” está señalado como integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico y es considerado por los investigadores como uno de los que planificó el secuestro, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

El caso ya tiene 11 personas identificadas , varios detenidos, y se maneja una hipótesis firme que apunta a una represalia narco ejecutada de manera coordinada para recuperar droga presuntamente robada a la organización.

Fuente: TN