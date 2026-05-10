Duro comunicado de Pro con críticas al Gobierno en medio de la crisis por Adorni

El Pro difundió este domingo un duro comunicado con cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, en el que advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y acusó a sectores del oficialismo de actuar “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer” .

El texto, titulado “Manifiesto Próximo Paso” , marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.

“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida”, comienza el documento difundido por el espacio amarillo.

Aunque no hay nombres propios, el texto fue difundido tras una serie de acusaciones y una investigación judicial que recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, en las últimas horas, el diputado nacional Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, también cuestionó a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T

Allí, el espacio reivindica haber estado “del lado del cambio” y sostiene que acompañó al Gobierno “sin especular” -un aspecto que reiteraron en varias oportunidades-, aunque remarca que “empezar no es llegar” y que todavía existe una distancia entre la mejora de “los grandes números” y el impacto real en la vida cotidiana.

En uno de los pasajes más contundentes del manifiesto, PRO sostiene que “el cambio tiene dos enemigos” .

El primero, señala, es “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, en alusión al kirchnerismo . El segundo son “ los que frenan el cambio desde adentro”, una referencia dirigida a sectores del actual oficialismo . “A los dos los vamos a enfrentar”, remarca el texto.

A partir de allí, el comunicado endurece sus cuestionamientos hacia La Libertad Avanza. El partido advierte que “cuando no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno, duele”, y marca diferencias con algunas actitudes dentro de la administración Milei. También aclara que respaldar el rumbo económico no implica acompañar cada decisión de la administración libertaria. “Apoyar el cambio es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó” , afirma.

Sobre el final, el documento destaca la experiencia de gestión del partido amarillo y busca diferenciarse políticamente de LLA. “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta”, sostiene el espacio liderado por Mauricio Macri. El manifiesto concluye con una consigna que funciona como síntesis del mensaje: “Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”.

El endurecimiento del tono de Pro frente al Gobierno no es aislado: se da en medio de una relación cada vez más deteriorada entre Macri y Milei. Según reconocieron cerca del expresidente ante LA NACION , ambos llevan meses sin diálogo fluido y el último contacto directo ocurrió durante una cena en la Quinta de Olivos , donde Macri le transmitió sus reparos sobre cambios dentro del gabinete nacional. “No hay mucho de qué hablar. Él sabe perfecto lo que pienso”, resumieron desde el entorno del también Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.

La distancia quedó nuevamente en evidencia durante la gala anual de la Fundación Libertad, donde ambos coincidieron pero evitaron cruzarse. En el macrismo interpretaron como una señal hacia el Presidente la referencia de Macri al “ego de los gobernantes populistas”, pronunciada durante una charla con Álvaro Vargas Llosa.

Detrás de las diferencias también aparecen reproches políticos. En Pro sostienen que el oficialismo minimiza el respaldo legislativo que el partido le dio a La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión. “Si sacaron leyes en estos años fue por el PRO”, deslizó una fuente partidaria, que además cuestionó la falta de “agradecimiento” por parte de Milei. Del otro lado, en la Casa Rosada, referentes cercanos al mandatario aseguran que Macri “nunca encontró su lugar” dentro de la nueva etapa política y relativizan su peso electoral.

La tensión promete trasladarse al Congreso en las próximas semanas. El bloque macrista buscará diferenciarse de La Libertad Avanza en temas sensibles, como la eliminación de las PASO, y analiza mantener una postura propia frente a iniciativas del oficialismo. Aun así, dentro del PRO conviven distintas miradas: mientras Mauricio Macri profundiza la diferenciación, en el entorno del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, todavía creen posible un entendimiento electoral con los libertarios en la ciudad de Buenos Aires.

Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.

Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos.

Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio.

Sin especular. Sin mirar desde afuera.

Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore.

Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más.

Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer.

A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera.

El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta.

Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos.

Fuente: La Nación