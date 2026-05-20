Dolores Fonzi y Gael García Bernal: un amor que creció en Buenos Aires y despertó los celos de Natalie Portman

Por estos días se cumplen 20 años del comienzo de la historia de amor que tuvieron Dolores Fonzi y Gael García Bernal que, en ese momento, llenó cientos de páginas de las revistas del corazón y dio mucho que hablar. Tanto que la historia llegó a oídos de Natalie Portman, que había tenido un romance con el actor mexicano y, en medio de un ataque de celos, viajó a Buenos Aires especial para buscarlo . Hay una leyenda urbana que asegura que Portman y Fonzi mantuvieron un fuerte enfrentamiento en un exclusivo restaurante de Palermo, con gritos, reproches y discusiones; sin embargo, nunca ninguna de ellas habló de eso, y mucho menos él. Pero, ¿cómo fue realmente esta historia?

Dolores y Gael se conocieron en 2001, durante el rodaje de la película Vidas privadas , ópera prima de Fito Páez. En esa época los dos ya eran actores famosos: ella había hecho la tira Verano del ’98 , y él había recorrido el mundo con la película Amores perros . Dicen que en ese entonces no hubo más que buena onda y algo de coqueteo, pero quedaron en contacto. Cada uno siguió con sus compromisos laborales hasta que volvieron a cruzarse unos años después en Buenos Aires y ocurrió el flechazo. De perfil muy bajo, los dos evitaban lugares públicos y la prensa no descubrió el romance hasta 2006, y no les quedó otra que formalizar. Por ese entonces ella estaba haciendo la ficción Soy tu fan , en la que Gael tuvo una pequeña participación .

Desde ese momento la pareja intentó cuadrar sus agendas y por algunos años vivieron entre Buenos Aires, México, Madrid y Los Ángeles, porque él estaba dando sus primeros pasos en Hollywood. Se acompañaban y se apoyaban y aunque no hablaban de su intimidad, se los veía juntos y felices en festivales y eventos. Fue la pareja más “cool” del cine latinoamericano, ambos comprometidos con proyectos independientes, cine de autor y causas sociales.

Si bien nunca se casaron, Gael dijo alguna vez que se sentía “más que casado” con Dolores porque compartían un proyecto de vida. Al poco tiempo llegaron los hijos: Lázaro nació en Madrid el 8 de enero de 2009, y Libertad, en Buenos Aires el 4 de abril de 2011.

Se separaron en agosto de 2014, después de varios rumores de crisis. Se dijo que la pareja se desgastó por los continuos viajes de trabajo, las complicadas agendas de cada uno y las distancias. Quien lo confirmó fue la madre de Gael, Patricia Bernal. “Nos apoyamos como siempre, pues hay que apoyarnos, hay que cuidarnos, hay que estar cercanos, tenemos muy buena amistad todos, y ellos están más cercanos. A veces las cosas funcionan, no funcionan, pero hay que acercarse, pues las decisiones se toman y así son. Gael está muy bien, están los niños muy bien y Dolores está perfectamente bien, y somos muy amigos todos. Aquí lo más importante son los hijos y hay que cuidarlos y sacarlos adelante, y hay que estar con ellos “, dijo la actriz y productora mexicana.

Para entonces Gael ya no vivía en la casa familiar de Palermo que compartieron por siete años. El actor nunca dejó de ver a sus hijos y viajaba a Buenos Aires cada vez que podía, al tiempo que los niños también lo visitaban. Se organizaron bien a pesar de la distancia y las apretadas agendas. Y mantuvieron una relación cordial y una crianza compartida. Durante la pandemia, en 2020, Gael se instaló en Buenos Aires para acompañar a sus hijos durante la cuarentena estricta.

Poco después de la separación, Dolores habló de su vida familiar en Radio Continental: “Nosotros nos amoldamos a lo que los niños necesiten. Ahora elegimos Buenos Aires para que crezcan y vayan al colegio. Y Gael va y viene por trabajo… Nada me importa más que estar con mis hijos. La maternidad es eso: dejar de hacer cosas por uno y hacerlas por otros. No lo vivo como una resignación o resentimiento”.

Al año, en 2015, Fonzi inició una relación con el cineasta Santiago Mitre. Por su parte, años más tarde, Gael se puso en pareja con la periodista mexicana Fernanda Aragonés, con quien tuvo un hijo.

Natalie Portman y el actor mexicano tuvieron un romance que se inició en 2002 y duró tres años. Se conocieron en una fiesta posterior a los premios Oscar y, dicen, el flechazo fue inmediato. Ella era una estrella después de protagonizar los episodios I y II de Star Wars y Closer , y él se había ganado su lugar en Hollywood con Y tu mamá también y Diarios de motocicleta . Vivieron una relación intensa, con varias idas y vueltas. Y algo no debe haber quedado claro la última vez que se separaron, porque en 2006 ella viajó a Buenos Aires a buscarlo . O al menos eso se dijo. Él estaba en Buenos Aires filmando la película El Pasado , con dirección de Héctor Babenco. Y para entonces ya estaba noviando con Dolores Fonzi.

En ese momento la prensa habló de un fuerte enfrentamiento entre las actrices en la intimidad de un restaurante de moda, con gritos y reclamos incluidos. Parece que ella había venido a buscarlo con la intención de volver junto a él a los Estados Unidos, y se encontró con que García Bernal estaba en pleno romance con una actriz argentina. Y no le gustó nada.

Durante muchos años se dijo que Dolores ‘le ganó’ a Hollywood, porque Gael terminó armando una familia con la actriz argentina y viviendo largas temporadas en Buenos Aires, pero no hubo escándalos públicos. Ni Natalie, ni Gael, ni Dolores hablaron públicamente de ese episodio. Si pasó algo, todo fue puertas adentro, con escasos testigos. Aunque sí es cierto que ella estuvo varias veces en Buenos Aires, en esos años. Mucho tiempo después, consultada por ese tema, Fonzi aseguró: “Yo nunca rompí nada”.

Fuente: La Nación