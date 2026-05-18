Docentes de las Fuerzas Armadas denuncian que ganan 500 mil pesos

Los docentes de las Fuerzas Armadas denunciaron una crítica situación salarial, con ingresos de 570 mil pesos para la maestra de grado y algo menos de esa cifra para un preceptor de nivel medio. En comparación, es la mitad de lo que ganan los docentes con cargos similares en la Ciudad o en la Provincia de Buenos Aires.

Esta situación quedó expuesta desde el año pasado por acciones públicas como el “abrazo” de la comunidad educativa del Colegio Dámaso Centeno, del barrio de Caballito, que es parte del sistema educativo educativo dependiente de las Fuerzas Armadas. Pero la crisis alcanza a todas las instituciones cuyos sueldos son pagados por el Ministerio de Defensa.

La denuncia la hicieron en conjunto docentes del Instituto Dámaso Centeno, del Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Escuela Superior de Guerra. Prefirieron hacerlo de manera anónima, para evitar represalias internas.

El sistema educativo de las FF.AA. implica a más de 4 mil docentes que están en esta situación de “salarios de pobreza, discriminación salarial interna y una creciente pérdida de profesionales”, según explicaron. Además de las instituciones mencionadas, sólo bajo la órbita de la Dirección General de Educación del Ejército (DGE) hay otros 6 Liceos Militares en el país.

Este sistema depende del Gobierno nacional y es una excepción que ha quedado en pie, porque a partir de la transferencia educativa a las provincias –vale recordar-, las 24 jurisdicciones (las 23 provincias y CABA) son las principales encargadas de financiar, gestionar y administrar la educación obligatoria (jardín, primaria y secundaria).

Según los datos de los docentes de las FF.AA. el atraso salarial ha llevado a que hoy, un preceptor de Nivel Superior percibe alrededor de 400.000 pesos de bolsillo, un preceptor de Nivel Medio ronda los 550.000 pesos, y una maestra de grado apenas alcanza los 570.000 pesos.

A estas dos últimas cifras se llega con el bono remunerativo no bonificable de $150.000, que fue otorgado en septiembre de 2025.

Por su parte, la Hora Cátedra se ubica en torno a los 28.000 pesos y la de Nivel Superior apenas en 26.000 pesos.

“La situación se agravó aún más con la implementación del bono de 150.000 pesos, otorgado únicamente a parte del personal docente de Nivel Medio. Ese adicional generó una profunda distorsión dentro del propio sistema educativo de las Fuerzas Armadas”, indicaron los docentes de los institutos castrenses.

Sucede, según explican, que el bono sólo se paga hasta un cargo o hasta 24 horas cátedra. Por eso, quienes poseen un segundo cargo dejan de percibirlo en esa función. Los docentes que superan las 24 horas tampoco lo cobran desde la hora número 25. Y directamente quedan excluidos todos los docentes de Nivel Superior y universitario.

“El resultado es insólito: docentes con mayor carga horaria, mayor formación o mayores responsabilidades terminan proporcionalmente más perjudicados que otros trabajadores del mismo sistema. Esto demuestra un desconocimiento total por parte de quienes deciden la política salarial Docente en el Ministerio de Defensa”, denuncian los docentes.

Según sus números, más del 60% de los docentes quedó excluido de ese adicional.

Más allá de que consideran que “la ruptura de toda lógica de proporcionalidad salarial entre niveles y funciones”, vulnera principios jurídicos y el Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, la diferencia con lo que se cobra en jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, genera fugas de docentes y degrada la educación en los institutos militares, según señalan.

Según comparan, una maestra de grado del sistema educativo de las Fuerzas Armadas percibe alrededor de 570.000 pesos, cuando cargos equivalentes en Provincia de Buenos Aires y CABA rondan actualmente o superan los 1.100.000 pesos mensuales.

En CABA, la hora cátedra oscila entre 46.770 y 69.930 pesos según antigüedad y categoría.

En Provincia de Buenos Aires, el módulo de Nivel Medio supera los 31.000 pesos de base y puede superar los 52.000 pesos, mientras que en Nivel Superior supera los 44.000 pesos sin bono ni bonificaciones.

Los docentes civiles de institutos militares agregan: “La brecha salarial ya resulta imposible de justificar. Más aún cuando el propio Consejo Federal de Educación fijó como salario docente mínimo nacional 650.000 pesos para abril de 2026 y 700.000 pesos para mayo de 2026. Es decir: dentro del sistema educativo de las Fuerzas Armadas existen trabajadores que ni siquiera alcanzan el piso salarial mínimo consensuado a nivel federal”.

Aunque indican que las consecuencias de este deterioro empezaron a sentirse “desde fines de 2024, agudizándose en 2025, ya la gravedad en 2026 es extrema: renuncias permanentes, dificultades para cubrir cargos, migración hacia sistemas provinciales y pérdida sostenida de profesionales en áreas estratégicas”.

Fuente: Clarín