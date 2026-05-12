Diputados: el oficialismo dictaminó con cambios el Tratado de Patentes y volvería al Senado

El oficialismo con la ayuda de sus habituales aliados logró, en Diputados, sacar despacho de comisión a favor de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) para cumplir con una de las exigencias del gobierno de Donald Trump a la hora de la firma del acuerdo comercial entre ambos países

En una reunión plenaria de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Legislación General y de Industria, los libertarios consiguieron avanzar con el convenio suscripto por Argentina en 1970, que desde 1998 estaba pendiente de consideración de la Cámara baja tras la aprobación en el Senado. Por tratarse de un convenio internacional no perdió estado parlamentario.

Al retomarse el debate en el Congreso, la negociación estaba trabada porque los laboratorios nacionales estaban en contra del Capítulo II que da de baja resoluciones sobre criterios de patentamientos de biotecnología y farmacéuticos.

Encima, el Gobierno llegó a esta instancia ajustado por los tiempos porque al firmar el acuerdo con Donald Trump, el presidente Javier Milei se había comprometido a ratificar el tratado por el parlamento antes del 30 de abril.

Por eso, para destrabar la negociación y conseguir el aval de los bloques aliados, la Casa Rosada accedió a dejar en reserva el controvertido capítulo II , lo que permitió superar las diferencias.

Ahora, Martín Menem , presidente de la Cámara baja, prepara una sesión para el próximo miércoles con un temario que incluya no sólo el convenio internacional sino también la Ley Hojarasca . Si el Senado da media sanción esta semana al proyecto que autoriza al Gobierno a pagar US$ 171 millones a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, también será tratado una semana después en la Cámara baja, según dejaron trascender fuentes del oficialismo.

En el plenario de la Cámara de Diputados, el despacho de mayoría consiguió 57 avales entre representantes de La Libertad Avanza, la UCR e Innovación Federal, entre otros. El PRO firmó en disidencia porque entiende que debe ser sancionado sin reservas, tal como salió del Senado. Una posición similar fue la de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) mientras que Unión por la Patria presentó sus propio dictamen de rechazo.

Por su parte, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dejó en claro que "el acuerdo comercial con Estados Unidos no está caído" , aunque la Argentina no cumplió con los plazos pactados cuando se avanzó con el acuerdo en febrero.

Si Diputados aprueba el tratado de patentes con modificaciones regresará al Senado que podrá aceptar los cambios o ratificar la versión sancionada en la década del '90 durante el gobierno de Carlos Menem.

En su momento, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, declaró que la ratificación del Congreso de este tratado “permitirá que una patente presentada en Argentina otorgue una protección global por 30 meses".

Fuente: Clarín