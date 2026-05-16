Diego Valoyes recibió una sanción de Talleres y comunicó sus disculpas tras conocerse que no superó un control de alcoholemia

A través de sus redes sociales y la propia página del club cordobés, Talleres emitió este sábado un comunicado oficial para referirse al hecho protagonizado por el colombiano Diego Valoyes luego de dar positivo en un control de alcoholemia. La entidad comunicó la sanción y, tras ello, el futbolista compartió unas disculpas.

Según se informó, la Comisión Directiva mantuvo una charla con el jugador por la situación acontecida dos días antes de jugar el clásico por los octavos de final del Torneo Apertura en el que la T cayó con Belgrano y quedó eliminado. Valoyes manejaba su auto cerca de las 3 de la mañana cuando fue detenido por la Policía Caminera de Córdoba para un control de rutina . Tras el operativo en el que le dio 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, cambiaron de conductor y el futbolista pudo continuar en el vehículo como acompañante.

“La Comisión Directiva informa que luego de los hechos que trascendieron en el día de ayer, ocurridos la semana pasada, después de haber conversado con el jugador, y en el marco del Reglamento Interno de Jugador Profesional vigente desde el 2015, se ha resuelto aplicar una importante multa económica cuyo monto será destinado a programas del fútbol formativo del Club", comienza el comunicado de la entidad.

“El Club redobla el trabajo en el cuidado de la identidad institucional y el esfuerzo en el acompañamiento a nuestros planteles sosteniendo normas de conducta y profesionalismo para todas las personas que integran la estructura”, continúa el desarrollo del informe, sin especificar si habrá más medidas disciplinarios o deportivas.

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El hecho, ocurrido luego de la fiesta de cumpleaños de Bruno Barticciotto, tomó mayor repercusión porque la foto se publicó luego la eliminación de su equipo en el clásico, en un partido en el que fue titular y salió reemplazado en el entretiempo.

Además de Valoyes, en la reunión que organizó el compañero que actualmente está lesionado participaron Diego Catalán, Rick Lima Morais, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Valentín Dávila, Matías Catalán, Santino Barbi, Santiago Fernández y José Luis Palomino, entre otros. Al día siguiente, todo el plantel se concentró en un hotel de Salsipuedes. Pero Valoyes quedó en medio de un conflicto al no superar el control de alcoholemia.

Ya conocida la decisión del club, Valoyes utilizó su cuenta de Instagram para dar unas disculpas sobre lo sucedido. En su descargo, el colombiano comentó: “ Quiero pedirles disculpas a todos los hinchas que se sintieron molestos, decepcionados y ofendidos por lo ocurrido la semana pasada. No me gusta que mi nombre ni el del club estén relacionados con este tipo de situaciones. Quiero contarles cómo sucedieron los hechos”.

Allí, Diego describe que estuvo junto a su esposa “en el cumpleaños de un amigo ” y aseguró haber tomado “ una copa de vino ”. Además, remarcó que “al día siguiente entrenábamos después de media mañana y luego quedábamos concentrados, por lo que entendía que, estando a más de 48 horas del partido, podía compartir ese momento personal. De todas maneras, cometí un error al decidir manejar y no dejar que lo hiciera ella. Me hago responsable de esa equivocación ”.

Y prosiguió: “Por supuesto, también aceptaré las sanciones que correspondan al reglamento interno de jugador profesional. Desde que llegué a Talleres, mi familia y yo sentimos un cariño muy especial por parte de la gente. Estamos profundamente agradecidos por cómo nos han acompañado siempre. Por eso me duele haber generado esta situación ”.

Además, tras lamentar que atravesó un proceso de lesiones que no le permitieron jugar “todo lo que hubiese querido”, completó su descargo señalando: “Voy a aprovechar el receso para seguir trabajando con mucho compromiso en mi recuperación, para volver de la mejor manera y aportarle al máximo al club, como siempre lo hice”.

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Fuente: La Nación