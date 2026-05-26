Día 88 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresó este martes 26 de mayo en su 88° día de guerra . Pese al alto el fuego, Estados Unidos lanzó “ataques de autodefensa” en el sur de Irán mientras continúan las negociaciones de paz. Por otro lado, Donald Trump anunció que el Régimen entregará de manera “inmediata” sus reservas de uranio enriquecido para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica. Israel continúa presionando para retomar la ofensiva sobre Beirut .

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación