Detuvieron a uno de los hijos de la maestra jardinera que apareció calcinada en Mendoza

Detuvieron a uno de los hijos de Margarita Gutiérrez , la maestra jardinera de 72 años que apareció calcinada en Mendoza.

El detenido es David Enrique Demaldé Gutiérrez, el hijo mayor de la víctima que tiene 46 años y que ya había sido demorado por el crimen.

Según trascendió en distintos medios locales, el sospechoso tendría problemas con el consumo de estupefacientes y esa sería la línea de investigación de la fiscalía.

Los investigadores determinaron que Margarita había logrado vender un Audi A1 y con ese dinero planeaba viajar a Europa. Incluso había invitado a un familiar a que la acompañe en su recorrido.

Esos dos datos —el consumo del sospechoso y el dinero de la víctima— hacen que la fiscalía sostenga la hipótesis de que el crimen de Gutiérrez tuvo un móvil económico.

La policía de Mendoza además incautó dos teléfonos celulares Samsung, una moto Royal Enfield Himalayan dominio A151LSU y una importante cantidad de municiones, cartuchos y vainas servidas de distintos calibres, entre ellos nueve milímetros, 22 largo, 22 corto y calibres 12, 16, 20 y 24.

El hallazgo del cuerpo se había producido el martes cerca de las 8, cuando la empleada doméstica llegó a limpiar la casa. Margarita vivía sola en su chalet, ya que su marido había fallecido años atrás.

Se sorprendió porque encontró el portón sin candado y la puerta principal abierta , además de un fuerte olor que salía desde adentro. Llegó a ver que la casa adentro estaba muy desordenada. Por ese motivo cruzó al microhospital, en la vereda de enfrente y avisó a la guardia de seguridad.

El cadáver estaba severamente dañado. Había sido rociado con algún tipo de ácido y estaba totalmente quemado de la cintura hacia arriba.

Incluso, en algunas partes, el ácido había desintegrado gran parte de los tejidos y dañado la estructura ósea. Por eso se sospecha que el crimen podría haber ocurrido en la tarde del lunes. Creen que pudo haberse usado soda cáustica para quemar el cuerpo.

Los investigadores también analizaron registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, y avanzaron con distintas medidas testimoniales antes de determinar la detención de uno de los tres hijos.

Fuente: TN