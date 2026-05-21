Salió de la cárcel en enero y volvió a ser detenido por robar en una carnicería de Parque Avellaneda

Después de cumplir una condena de cuatro años de prisión, un ladrón de 26 años volvió a ser detenido en las últimas horas por el robo a una carnicería en Parque Avellaneda, en Capital Federal.

La Policía de la Ciudad también detuvo a su cómplice. Ambos habían quedado registrados por las cámaras de seguridad al momento del asalto.

La investigación se inició con un hecho ocurrido el 27 de febrero, cuando dos hombres ingresaron a una carnicería ubicada sobre avenida Escalada al 1600 y amenazaron con un arma de fuego a su dueño para luego robarle una cadena de oro , un anillo y mercadería.

A partir de la intervención dispuesta por la fiscalía, personal de la División Investigaciones Comunales 9 inició un rastrillaje en la zona para relevar cámaras y testigos , donde se estableció que los autores habían escapado en un Chevrolet Onix, sin chapa patente.

Con esa pista, se continuó a través del análisis de cámaras privadas, que permitieron reconstruir el recorrido de fuga y dar con el vehículo en la vía pública. Al verificar los grabados de los cristales, se constató que el auto tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 31 de octubre de 2025, a solicitud de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 30.

Ante esa situación, la brigada realizó tareas de vigilancia sobre el vehículo y estableció que uno de sus ocupantes era uno de los investigados.

Tras informar los avances al juzgado, el 3 de marzo se ordenó un allanamiento en una vivienda de Miralla al 2200, donde fue detenido un hombre de 31 años y se secuestró una pistola Bersa calibre 22 , municiones , un celular, el Chevrolet Onix y ropa usada el día del robo .

Luego, la investigación continuó para dar con el segundo sospechoso. A partir de chequeos en redes sociales y vínculos familiares del primer detenido, las autoridades establecieron que el otro imputado sería el hermanastro de la pareja del primer acusado .

Finalmente, el 14 de abril avanzaron con un segundo allanamiento en una casa uicada en la calle La Rioja al 100, en la localidad bonaerense de El Jagüel. Allí, fue detenido el hombre de 26 años y se secuestró una camiseta deportiva usada el día del hecho, y un teléfono.

Una vez aprehendido, los investigadores descubren que el delincuente contaba con antecedentes por robo en 2021 y encubrimiento en 2022. Además, había terminado de cumplir a principios de año una condena de cuatro años de prisión por “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que dispuso las medidas judiciales, las detenciones de los imputados y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Fuente: TN