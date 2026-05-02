Detuvieron a un hombre acusado de haber amenazado a sus padres con un cuchillo para robar un televisor

Un hombre de 36 años fue detenido con prisión preventiva acusado de amenazar e intentar robarles a sus padres en el Barrio 31 de Retiro.

Una cámara de seguridad grabó al imputado cuando aprovechó que una puerta de la casa había quedado entreabierta y decidió entrar, pese a tener una restricción de acercamiento. De inmediato, utilizó un cuchillo para intimidar a las víctimas , ambos de 71 años, con la intención de llevarse un televisor de 32 pulgadas.

Ante la situación, la mujer activó un botón antipánico que tenía asignado por hechos previos en un contexto de violencia familiar. Minutos después, los policías porteños llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del auxiliar fiscal Federico Ghisio , quien avaló la detención y le imputó los delitos de amenazas , tentativa de robo y desobediencia a la autoridad .

Durante la investigación elaboraron informes sobre el estado del grupo familiar y la situación del acusado. Los peritajes advirtieron que las víctimas viven con temor constante, lo que afecta su rutina diaria y su salud .

Con respecto al imputado, un informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) estableció que atraviesa un consumo problemático de sustancias , está en situación de calle y no sostiene tratamientos. También señalaron antecedentes de conductas violentas en el ámbito barrial y la falta de una red de contención.

En este sentido, los especialistas concluyeron que tiene una “capacidad psíquica suficiente” para comprender sus actos , a pesar de que en casos anteriores había sido declarado inimputable.

Con ese análisis, la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°28, hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal Ghisio y resolvió dictar la prisión preventiva mientras avanza la investigación del expediente.

Fuente: TN