Casación habilita más fiscales para juicios complejos: por qué podría ser clave para el caso Loan

La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación habilitó la participación de equipos fiscales ampliados para juicios complejos y podría utilizar el mismo criterio para el caso Loan . La decisión la tomaron los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, integrantes de la Sala IV, en la causa que busca determinar responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan.

La resolución firmada este jueves fue recibida con mucho optimismo por el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, y su equipo, que ya habían realizado un planteo similar ante Casación luego que el Tribunal Oral Federal de su provincia limitó a dos la participación de los acusadores.

Apenas se conoció la resolución de Casación en el caso ARA San Juan, Schaefer y su adjunta, Tamara Pourcel, presentaron ante el TOF un nuevo pedido de aclaratoria , en el que solicitaron “se resuelva con carácter urgente el planteo realizado de la intervención del equipo de fiscales, encontrándonos a 19 días de la inspección ocular, y menos de dos meses del inicio del debate ” por la sustracción de Loan.

En esa presentación indicaron que Casación “destacó la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal... se consideró válida la resolución del Procurador General que dispuso la conformación de un equipo de fiscales , en ejercicio de sus facultades legales para organizar el funcionamiento del organismo y asignar recursos según la complejidad del caso”.

“En segundo término, se señaló que la ley habilita expresamente la actuación conjunta o alternativa de varios fiscales cuando la importancia o dificultad del caso lo justifique, por lo que la restricción a solo dos fiscales carecía de sustento normativo", señaló el fallo.

Además, se remarcó que "las normas invocadas por el tribunal no establecen límites a la cantidad de fiscales , sino que, en todo caso, regulan otras cuestiones, como la intervención del fiscal de instrucción o el número de defensores”.

Tras analizar el fallo de Casación, Schaefer y Pourcel sostuvieron en su escrito que “ se descartó una afectación al principio de igualdad de armas , destacando que este no se mide en términos cuantitativos (cantidad de acusadores vs. defensores), sino en la posibilidad real de ejercer el derecho de defensa”.

“Por otra parte, se consideró que la decisión del tribunal oral implicó un avasallamiento indebido de las facultades de organización interna del Ministerio Público, al imponer limitaciones no previstas en la ley, como la restricción del número de fiscales y la regla que impedía alegar a quien no hubiera estado presente en todas las audiencias”, agregaron.

“En síntesis, la Cámara entendió que la conformación de un equipo fiscal amplio era legal, razonable y acorde a la complejidad del caso, y que su restricción por el tribunal de juicio vulneraba la autonomía institucional del Ministerio Público sin base normativa válida”, destacaron.

Fuentes judiciales dijeron que Casación ya tiene en estudio la presentación de los fiscales correntinos que recurrieron la decisión del TOF de limitar la intervención de fiscales.

En la audiencia preliminar del juicio por la sustracción de Loan, los jueces del tribunal, Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, rechazaron el pedido de la Fiscalía para elevar a siete el número de los integrantes de la acusación.

Los fiscales dijeron que se trata de un caso extremadamente complejo por el tipo de delitos y la cantidad de imputados: siete acusados de haber tenido participación en la sustracción del chico, y otros diez por intentar desviar la investigación.

Loan tenía 5 años cuando fue sustraído el 13 de junio de 2024 cuando se hallaba de visita en la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal, que está a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio, en Corrientes.

Por ese hecho fueron procesados Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, el capitán de navío retirado Carlos Pérez; y quien por entonces se desempeñaba como jefe de la comisaría del pueblo, Walter Maciel.

Otras diez personas que llegaron días después e intentaron instalar falsas hipótesis en torno del caso también estarán sentados en el banquillo de los acusados.

El juicio comenzará el 16 de junio -tres días después que se cumplan dos años de ocurrido el hecho-, pero previamente, el 19 de mayo, los jueces junto a los fiscales, querellantes y defensores, realizarán una inspección ocular en el naranjal donde fue visto por última vez Loan.

Fuente: Clarín