Ni lengua de suegra ni helechos: estas son las 5 mejores plantas para interiores

El otoño arrancó y ya se empezaron a sentir los primeros síntomas de la nueva estación . Con él, la baja gradual de las temperaturas hace que los ambientes interiores vuelvan a ganar protagonismo como espacios de resguardo. En ese escenario, las plantas de interior se consolidan como aliadas para actualizar la estética del hogar y acompañar el cambio de estación con una impronta más cálida .

Los colores típicos de esta época , en los que predominan los rojos, amarillos y naranjas, pueden incorporarse de manera natural en los espacios de los hogares a través de distintas plantas . Estas especies, más allá de la estética, ayudan a construir espacios más cómodos, ideales para los meses de clima más fresco.

Además, en el último tiempo, las plantas de interior cobran cada vez más protagonismo en las casas de los argentinos . Por lo que, encontrar cuáles son las mejores para esta época, se vuelve fundamental.

Esta es una planta de interior muy popular y valorada por sus llamativas hojas de colores vibrantes , que incluyen tonos verdes intensos, amarillos, rojos y anaranjados.

La Begonia maculata , o begonia “alas de ángel” , es una planta de interior muy popular por sus hojas verdes con lunares blancos y envés rojizo. Requiere mucha luz indirecta, temperaturas cálidas, alta humedad y riego moderado, permitiendo que el sustrato se seque ligeramente para evitar la pudrición de raíces.

Otra alternativa es la Tradescantia Zebrina , cuyas hojas rayadas en verdes y violáceos suman movimiento visual. Es especialmente valorada en espacios donde se busca una sensación más relajada y natural.

Por su parte, la Calathea se diferencia tanto por su porte como por el diseño de sus hojas . Conocida como “planta de oración”, presenta movimientos diarios según la luz, lo que introduce un componente dinámico en el espacio. Su volumen y altura la convierten en una pieza protagonista dentro de la decoración.

Durante esta época, el mantenimiento de las plantas requiere algunos ajustes. En general, estas especies prefieren luz indirecta y riegos moderados, evitando el exceso de agua que puede perjudicar las raíces.

Además, es fundamental prestar atención a la humedad ambiental, sobre todo en interiores con calefacción. Algunas variedades, como la Calathea o el Croton, agradecen pulverizaciones ocasionales para conservar condiciones óptimas .

Fuente: La Nación