Detuvieron a un exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei con drogas y más de dos millones de dólares

Un operativo ordenado por la justicia federal de San Isidro que investiga una denuncia del Gobierno nacional por el robo de equipos tecnológicos en Arsat derivó el miércoles último en la detención de un funcionario de esa misma repartición luego de que en allanamientos en sus casas detectaran drogas sintéticas, cocaína, ketamina, más de dos millones de dólares en efectivo y monedas de otros países.

La investigación puso en el centro de las pesquisas el accionar de Facundo Leal, un abogado mendocino de 42 años y ex presidente de Arsat , según lo informado este viernes por el diario La Nación. Leal, que está casado y es padre de dos niñas, quedó detenido y fue indagado por la justicia.

Leal, quien se desempeñó en ese cargo durante tres años en las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei, siguió en el ámbito gubernamental como directivo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) por los conocimientos que adquirió en el área cuando años atrás se desempeñó en la ANAC junto a otro mendocino, el ex gobernador peronista Rodolfo Gabrielli.

El arresto de Leal se habría concretado el miércoles durante un allanamiento en su departamento de Palermo, donde atesoraba 650.000 dólares cash, monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína.

Leal, según su declaración jurada, tiene al menos otras siete propiedades en Mendoza. En una de ellas, los investigadores encontraron más dólares: 1,7 millones de la moneda estadounidense.

Si bien dejó los cargos directivos, la investigación periodística señaló que Leal sigue en la nómina de empleados de ARSAT porque es un empleado de la planta permanente

Al inicio de la gestión de Milei, en su afán por poner orden en las estructuras estatales, el Gobierno había hecho una denuncia por robo de equipamientos tecnológico de ARSAT . La causa se instruye entre el juzgado federal de San Isidro de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez.

Ante el avance de la investigación, se descubrieron indicios de posible corrupción en los contratos de la empresa lo que disparó una docena de allanamientos en distintas ciudades , entre las que se encontraban los domicilios de Leal.

En el a llanamiento en el departamento de Palermo, según lo informado, los investigadores hallaron varias sustancias ilegales como 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína, más de 650.000 dólares en efectivo, 2.000.000 de pesos, además de distintos valores de pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.

Los agentes también se incautaron de una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.

También secuestraron teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch que serán sometidos a peritajes para determinar su contenido.

Fuente: Clarín