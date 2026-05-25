Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: le sacó fotos a un nene de 7 años y se burló diciendo que lo podría “llevar de esclavo”

Un argentino de 63 años fue detenido en el estado brasileño de Minas Gerais , acusado de racismo tras fotografiar y grabar a un niño negro dentro de un tren turístico y sugerir en una conversación por WhatsApp que podía traerlo al país como esclavo .

El detenido es Eduardo Ignacio y fue arrestado en el tren turístico Maria Fumaça, entre São João del-Rei y Tiradentes, el domingo. Según la madre del niño, el hombre compartió las imágenes que tomó de su hijo en una conversación a través de una aplicación, acompañadas de mensajes racistas en español en los que insinuaba que podía tomar al niño "como esclavo".

La madre contó que un pasajero la alertó sobre lo que sucedía al ver al hombre tomando fotos del niño durante el viaje. Al acceder al teléfono celular del sospechoso, encontró fotos, videos y mensajes con contenido racista .

La mujer, que viajaba en el tren junto a su familia festejando su cumpleaños, relató que con la ayuda de otros pasajeros y el personal de seguridad del tren el hombre fue detenido hasta la llegada de la Policía Militar. Según ella, el niño comprendió lo sucedido y está muy afectado por el incidente .

La Policía Civil confirmó la detención de Ignacio en flagrante delito por el delito de injuria racista, e informó que permanece detenido en una comisaría de São João del Rei.

Este nuevo caso es el tercero en el año en el que un argentino es acusado de racismo en Brasil. El más resonante fue el de Agostina Páez , la joven santiagueña que fue detenida el 14 de enero cuando fue grabada a la salida del Barzin Bar, en Ipanema, realizando gestos racistas contra unos empleados.

El otro episodio ocurrió en abril , cuando en la fila de un supermercado en Copacabana cuando José Luis Haile, de 67 años, se quejó por demoras en la caja con una trabajadora de aplicaciones que estaba retirando cuatro pedidos para delivery y la llamó repetidamente "negra p...".

Fuente: Clarín