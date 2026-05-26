Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras un tiroteo con la Prefectura y la Policía Bonaerense

El hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate fue detenido este martes por la tarde luego de enfrentarse a tiros con agentes de la Prefectura naval Argentina y la Policía Federal. Según trascendió, el hombre tenía un pedido de captura vigente y antecedentes por robo . El intendente Marcelo Matzkin anunció que el funcionario será separado de su cargo en forma preventiva.

El hecho inició a partir de una alerta de las cámaras del municipio , que detectaron a cinco hombres que viajaban a bordo de un Volkswagen Bora con pedido de secuestro. Tras una persecución, los ocupantes del vehículo se habrían bajado del vehículo y comenzaron a disparar.

Finalmente, y tras el tiroteo, varios de los ocupantes del vehículo fueron detenidos. Entre ellos estaba un hombre identificado como Esteban Emmanuel Ferreyra, hijo del subsecretario de Seguridad del municipio, Alejandro Ferreyra, y quien contaría con antecedentes por robo.

Horas más tarde, el intendente local anunció que separarían de su cargo al funcionario "hasta tanto las autoridades tomen "conocimiento acabado de los detalles" del suceso. Además, indicó que el subsecretario le comunicó que no tiene contacto con su hijo , quien no reside en Zárate.

Fuente: Clarín