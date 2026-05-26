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Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras un feroz tiroteo con la policía

Redacción CNM mayo 26, 2026

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Una persecución, disparos en plena calle y un operativo de máxima tensión terminaron este martes con cinco detenidos en Zárate , entre ellos el hijo del subsecretario de Seguridad del municipio , Alejandro Ferreyra.

El procedimiento incluyó un enfentamiento armado con efectivos de la Policía bonaerense y de Prefectura Naval Argentina (PNA), además del secuestro de armas, municiones y vehículos con pedido de capturas.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la zona de Pueyrredón y Falucho, en el contexto de un operativo encabezado por personal del Comando de Patrullas de Zárate y efectivos de Prefectura , luego de una alerta emitida por el sistema lector de patentes.

Según el parte policial al que accedió TN , los agentes comenzaron a seguir un Volkswagen Vento gris, que tenía pedido de secuestro por un caso de hurto automotor . Sin embargo, al momento de su localización, circulaba con otra patente.

Finalmente, el auto fue detectado en Pueyrredón al 1700. En ese momento se bajaron cinco hombres: tres ingresaron a una casa, uno escapó corriendo y otro fue reducido junto al vehículo. El primero en ser detenido fue Luis Raúl Martínez , de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

La situación escaló segundos después, cuando otro de los sospechosos, identificado como Oscar Diego Javier González , comenzó a disparar contra los efectivos de Prefectura mientras escapaba hacia la esquina de Pueyrredón y Falucho. Los agentes respondieron al ataque y se produjo un intenso intercambio de disparos .

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN


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