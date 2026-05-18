Detuvieron al conductor de una camioneta que circulaba con casi cinco veces el límite de alcohol permitido

Durante la madrugada de ayer domingo, en la ciudad de Mendoza, un hombre de 36 años fue detenido tras conducir una camioneta Volkswagen Amarok con un n ivel de alcohol en sangre que quintuplicaba el máximo permitido por ley .

El operativo comenzó cerca de las 2:30 , cuando el sistema de emergencias 911 recibió una serie de llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de una camioneta que realizaba maniobras erráticas y peligrosas sobre el Acceso Sur , a la altura de Luján de Cuyo . Las denuncias indicaron que el conductor circulaba en zigzag.

Según informó el portal El Sol, la situación motivó la intervención del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) , que, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad, logró ubicar el vehículo y alertar a las patrullas disponibles. Personal de la Comisaría 4° siguió la trayectoria del rodado hasta que finalmente, en la esquina de Videla Correa y 9 de Julio , en pleno centro, logró interceptarlo y constatar la gravedad del caso.

Al detener al conductor, los agentes advirtieron signos evidentes de intoxicación alcohólica. Se le practicó el test correspondiente, que arrojó un resultado de 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre . Este valor, según las autoridades, representa casi cinco veces el límite legal de 0,5 g/l establecido para conductores particulares en la provincia de Mendoza.

El hombre fue arrestado en el lugar y puesto a disposición del Juzgado de jurisdicción , mientras su vehículo quedó secuestrado preventivamente. La cifra registrada en el test excedía ampliamente el umbral de 1 gramo de alcohol en sangre , lo que agravó automáticamente la situación del automovilista y derivó el caso al fuero contravencional.

De acuerdo con la normativa vigente en Mendoza, los conductores que superan el límite de 1 g/l enfrentan consecuencias mucho más severas que quienes arrojan un dosaje menor. Las sanciones incluyen multas económicas que, en el caso de infracciones leves, pueden llegar hasta los $3.000.000 , con la Unidad Fiscal fijada en $500. Sin embargo, para quienes alcanzan niveles como el detectado en este episodio, las penalizaciones pueden implicar inhabilitación para conducir y penas de arresto , además del secuestro del vehículo.

A principios de este mes, u n hombre de 47 años fue demorado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un operativo de control en la Ruta Provincial 7 de Neuquén al ser detectado con 1,76 gramos por litro de alcohol en sangre , una cifra muy superior al límite permitido.

Como resultado del procedimiento, la licencia de conducir del conductor fue retenida y el vehículo quedó secuestrado. “Se me terminó el aire”, comentó el conductor en un estado particular, luego de realizar el test de alcoholemia. “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas” , reconoció al ser detenido y previo a que la prueba arrojara el resultado final de 1,76. Y sostuvo: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien” .

Desde 2023 es que rige la ley de Alcohol Cero en Neuquén, a través de la Ley N° 3.384, con la que adhiere a la Ley nacional 24.449 de tránsito. En su Artículo N°10 se especifica: " Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para hacerlo. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre".

Las sanciones incluyen la retención inmediata de la licencia de conducir, la inhabilitación para manejar y multas económicas de gran cuantía . Este marco legal busca reducir los siniestros viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol, una problemática que se repite en la región a pesar de los controles frecuentes y las sanciones estrictas.

Fuente: Infobae