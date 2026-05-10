Detonaron una bomba molotov en la sede del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento en Rosario

El viernes por la madrugada, la sede del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento ubicada en la ciudad de Rosario fue atacada con una bomba molotov . Tras impactar contra el acceso principal del edificio gremial, se desató un incendio que fue sofocado por los vecinos.

El incidente ocurrió en el edificio ubicado sobre Dean Funes al 1000, en la zona sur rosarina, donde un explosivo fue arrojado contra la puerta de entrada. Luego de que el ataque fuera denunciado a las autoridades, la Policía de Santa Fe desplegó un operativo de varias horas en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes y recabar pruebas que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni detenidas en relación con el hecho. Sin embargo, el episodio generó una amplia repercusión dentro del movimiento obrero local. Por este motivo, diversos gremios y agrupaciones sindicales de Rosario expresaron su solidaridad con la entidad portuaria y manifestaron un enérgico repudio al atentado.

De acuerdo con el comunicado difundido por el sitio Red Boing , el secretario general Edgardo Arrieta señaló: “Repudiamos enérgicamente el ataque a nuestra sede con una molotov” . Asimismo, condenó lo sucedido y reclamó un “rápido esclarecimiento a las autoridades”.

“Agradecemos la participación de los vecinos sofocando el fuego, permitiendo que no llegue a mayores”, destacaron desde el gremio, para luego hacer mención a “la solidaridad de gran parte del movimiento obrero y estamentos sociales de toda la región”.

Finalmente, el sindicato aseguró que el atentado no implicará cambios en su actividad sindical ni afectará su compromiso con la defensa de los derechos laborales. Y concluyeron con un mensaje de resistencia: “Estos actos no nos hacen bajar los brazos, nos dan fuerza para continuar luchando por una gran Argentina con justicia social. Arriba los que luchan. Unidos, organizados y en la calle”.

Después de que tomaran conocimiento del ataque sufrido por la sede rosarina del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su “más enérgico repudio al ataque con una bomba molotov”.

Por medio de un comunicado difundido en la cuenta oficial de X, la central obrera advirtió que “este hecho no puede interpretarse como un episodio aislado”, sino que “se enmarca en una escalada de acciones y discursos que buscan amedrentar al movimiento obrero organizado y disciplinar a quienes defienden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”.

Por otro lado, desde la CGT señalaron que, en los últimos días, “el Gobierno Nacional avanzó también contra el Sindicato La Fraternidad y contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA)”. Fue así que denunciaron que “el gremio recibió una injusta multa millonaria por haberse adherido al paro nacional convocado por esta central obrera, atentando contra el legítimo derecho constitucional a la protesta y a la organización sindical”.

Además, la CGT remarcó que en el caso de la UTA, “su legítima acción gremial también ha sido cuestionada legalmente por el Gobierno Nacional y enfrenta un proceso cuyo objetivo no es otro que el de debilitar a la organización”.

En línea con esto, la central obrera reafirmó su postura: “Reafirmamos nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros tanto del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento como de La Fraternidad y la UTA, y advertimos sobre la gravedad institucional que implica naturalizar ataques, persecuciones y medidas intimidatorias contra las organizaciones sindicales”.

A la vez que señalaron que “el movimiento obrero organizado no va a ceder frente a las amenazas ni frente a quienes intentan silenciar la voz de los trabajadores organizados”, sostuvieron que “la respuesta es unidad, organización y defensa irrestricta de los derechos laborales”.

Fuente: Infobae