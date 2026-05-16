Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos, medallas y raquetas del ex tenista

Un grupo de delincuentes desvalijó la casa del ex tenista Juan Martín del Potro en la ciudad bonaerense de Tandil durante la noche este viernes. De acuerdo con las primeras informaciones, los ladrones se llevaron dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas y recuerdos deportivos, incluidas algunas raquetas del ex deportista.

Según publicaron medios locales tandilenses, el hecho ocurrió en la vivienda ubicada en la zona de Don Bosco. Los delincuentes ingresaron a la propiedad tras romper uno de los ventanales y aprovecharon la ausencia de la familia del ex jugador en el lugar para llevarse distintos objetos de valor, publicó El Diario de Tandil .

La madre de Del Potro , Patricia Lucas, fue quien descubrió el robo al regresar al domicilio. Al regresar a la vivienda se encontró con la escena del desorden y los daños provocados por los ladrones.

De inmediato notificó a la Policía, que se presentó en la propiedad para realizar peritajes y desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Al momento del hecho, la mujer no se encontraba en la vivienda.

Al parecer, los delincuentes recorrieron todas las habitaciones y se llevaron efectos personales de alto valor, entre ellos raquetas y trofeos que forman parte del patrimonio deportivo del ex tenista. Además, sustrajeron joyas, relojes y hasta camisetas pertenecientes a Del Potro .

Los primeros datos extraoficiales publicados por el medio La Voz de Tandil , se tomaron el tiempo necesario para dar el golpe, lo que hace suponer que los asaltantes tenían información previa sobre los objetos y su ubicación, además de que la propiedad estaría sola al momento de ingresar.

De igual manera trascendió que los delincuentes se llevaron una alianza que pertenecía al papá de Del Potro. La policía local continúa desde con las investigaciones en la finca para dar con los responsables y tratar de recuperar lo robado. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se recuperaron los objetos sustraídos.

Fuente: Infobae