Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció tras subir a un auto en Córdoba

La desaparición de Agostina Vega , una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba . El Ministerio de Seguridad activó el "Alerta Sofía", para intensificar la búsqueda de la chica, que fue vista por última vez el sábado por la noche y desde entonces es intensamente buscada por su familia, la Policía y la Justicia provincial , que centra la investigación en un misterioso auto rojo en el que habría subido antes de perder todo contacto.

El fiscal Raúl Garzón anticipó que hay un detenido por este hecho que preocupa a toda la provincia, en diálogo con el diario La Voz. El funcionario judicial remarcó que es una persona cercana a la familia y que está imputado por privación ilegítima de la libertada agravada.

"Estamos en plena etapa de investigación no puedo dar más detalle, sí decir que en esta jornada se llevarán a cabo varios procedimientos vinculados con esta novedad", agregó.

Según reconstruyeron los investigadores, la joven salió cerca de las 22.30 desde la avenida Leandro N. Alem y tomó un remís hacia barrio Cofico . Allí habría sido recogida por un hombre que se movilizaba en un Volkswagen Gol rojo , el vehículo que ahora aparece como una de las principales pistas del caso.

La fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona y también trabaja sobre la geolocalización del celular de la adolescente, que permanece apagado o fuera de servicio desde el momento de la desaparición.

Gabriel Vega, padre de la menor, aseguró que la familia intentó comunicarse reiteradamente con ella, aunque sin éxito. Además, cuestionó la velocidad de la investigación y reclamó una búsqueda más intensa. “No sabemos nada de ella”, expresó en declaraciones reproducidas por medios locales.

BUSCAMOS A AGOSTINA MADELEINE VEGA. #📞134 pic.twitter.com/u55JKz2Ocw

En tanto, Melissa, madre de Agostina, pidió al ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quintero, que agilice la investigación para encontrar a su hija.

"Solicitamos el aporte de la comunidad, en la zona en la que fue la última vez vista, si tiene alguna cámara a disposición, entre las 9 de la noche y las 12 del sábado", pidió Gustavo, abogado de la familia.

En paralelo, allegados y familiares difundieron la búsqueda en redes sociales y organizaron una movilización para reclamar por la aparición de Agostina. La convocatoria fue realizada este martes por la tarde en la intersección de Alem y Rancagua.

Al momento de desaparecer, la adolescente vestía un jean negro, un buzo bordó y zapatillas blancas. Desde la Justicia pidieron que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a las autoridades policiales o judiciales.

La causa por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevas medidas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón, quien confirmó la detención de una persona. De acuerdo con medios cordobeses, los investigadores avanzan sobre el entorno de la adolescente y analizan el rol de un hombre de 32 años que habría sido una de las últimas personas en verla.

Según publicó el diario La Voz, la Justicia también profundiza el análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización del teléfono celular de la menor, que permanece inactivo desde la noche del sábado. Mientras tanto, la familia insiste en que se aceleren las medidas de búsqueda y reclama que se active la Alerta Sofía ante la falta de novedades sobre el paradero de la adolescente.

Fuente: Clarín