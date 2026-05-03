Descubren a Loki, un sistema estelar antiguo y caótico oculto en la Vía Láctea

Un equipo internacional de astrónomos, liderado por Federico Sestito, reveló el descubrimiento de lo que denominan Loki , un sistema estelar ancestral que se encuentra oculto a plena vista dentro de la Vía Láctea . Según el artículo publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , este hallazgo representa el posible vestigio de una galaxia masiva que colisionó con la nuestra durante las primeras etapas de su formación, por lo que dejó un rastro de estrellas con órbitas peculiares y una composición química inusualmente homogénea .

Los investigadores analizaron 20 estrellas extremadamente antiguas , identificadas como de muy baja metalicidad, localizadas en el vecindario solar . Lo que llamó la atención del equipo científico fue su comportamiento dinámico: a diferencia de las estrellas dispersas en el halo galáctico, estos cuerpos celestes mantienen órbitas que rozan el plano de la Vía Láctea con excentricidades elevadas, que oscilan entre 0,5 y 0,9. De este conjunto, 11 estrellas siguen órbitas progradas , es decir que rotan en la misma dirección que la galaxia, mientras que nueve se mueven en sentido retrógrado . La hipótesis de los expertos es que esta configuración fue provocada por una colisión violenta hace más de 10.000 millones de años , evento que dispersó las estrellas del sistema entrante en una estructura de formación caótica.

Estos resultados indican que estas estrellas quizá sean los restos de un antiguo sistema que colisionó con nuestra galaxia . Al analizar los espectros, los científicos hallaron que las abundancias químicas de estos objetos son significativamente más estrechas que las observadas en el halo o en el bulbo de la Vía Láctea. Esta cohesión química sugiere que las estrellas se formaron en un entorno cerrado y coherente , similar a lo que ocurre en una galaxia enana clásica antes de ser absorbida.

Para confirmar esta teoría, el equipo empleó simulaciones cosmológicas de alta resolución denominadas NIHAO-UHD. Estas simulaciones demuestran que es físicamente posible que un único sistema que impacta con una proto-galaxia poco densa pueda dispersar sus estrellas tanto en configuraciones programadas como retrógradas. En la mitología nórdica, Loki es un dios conocido por generar caos , un nombre que los investigadores consideran apropiado para este progenitor estelar. Según los modelos de evolución química, este sistema tendría una masa total de materia bariónica cercana a los 1400 millones de masas solares , una magnitud comparable a la de las Nubes de Magallanes .

Aunque el descubrimiento de Loki desafía las visiones tradicionales sobre la estructura del halo galáctico, los autores advierten que el complejo proceso de formación de la Vía Láctea pudo involucrar múltiples eventos de acreción. “ Es probable que múltiples eventos hayan contribuido a esta población diversa ”, advierten los investigadores en su publicación académica. El análisis comparativo mediante algoritmos como t-SNE permitió diferenciar a Loki de otras estructuras identificadas recientemente. La peculiaridad del grupo radica en su combinación de órbitas excéntricas y una homogeneidad química que no se registró con tanta claridad en otras reliquias galácticas conocidas.

Este hallazgo no solo redefine la historia de ensamblaje de la Vía Láctea , sino que también subraya la importancia de los próximos sondeos espectroscópicos como WEAVE y 4MOST, situados en el hemisferio sur. Estos nuevos instrumentos permitirán confirmar si Loki es una entidad singular o apenas la punta del iceberg de un pasado galáctico mucho más turbulento y fragmentado de lo que se creía originalmente. Mientras tanto, estas 20 estrellas persisten como silenciosos testigos de una época remota en la que nuestra galaxia aún no era más que un hervidero de colisiones y fusiones cósmicas , a la espera de que la tecnología moderna permitiera decodificar su origen oculto en las profundidades del plano galáctico .

Fuente: La Nación