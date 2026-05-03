El actor Barry Keoghan aseguró que estuvo muerto por unos segundos y contó lo que vio

Barry Keoghan es reconocido por su trabajo en cine en películas como The Batman (2022), Saltburn (2023) y Caminos del crimen (2026). Pero detrás de su inmensurable talento, pocos conocen su ardua lucha contra las drogas . En una reciente entrevista con el pódcast Friends Keep Secrets , conducido por Lil Dicky y Benny Blanco, el intérprete habló con total franqueza sobre su proceso de rehabilitación, la sobriedad y el impacto que tuvo la fama en su historia personal.

El actor relató que el último episodio crítico relacionado con su drogadicción ocurrió en Londres y que fue allí donde tuvo una experiencia que describió como una especie de visión. “Me quedé unos segundos… había como una imagen, campos, viento… y una chica que se alejaba” , explicó. Según su relato, intentó llamarla, pero ella no se dio vuelta y siguió.

En esa misma visión, Keoghan contó que se vio rodeado por un grupo de hombres que lo atacaban. “ Sentía que me apuñalaban y me empujaban ”, recordó. Sin embargo, con el tiempo entendió que esa sensación no era literal. “ Eran los médicos intentando reanimarme ”, explicó al reconstruir el episodio desde una perspectiva más racional.

Lejos de quedar como una anécdota, esa experiencia se convirtió en un punto de quiebre. El actor reveló que fue uno de los factores que lo impulsaron a dejar definitivamente las drogas y el alcohol. “ Ahora estoy limpio, llevo dos años y medio limpio, pero la curiosidad por seguir haciendo esto por mí... Me costó tres intentos de rehabilitación ”, aseguró. A su vez, al hacer distintos tratamientos descubrió que su consumo de alcohol era sumamente problemático porque cada vez que bebía se veía llamado a consumir otras sustancias.

La vida de Barry Keoghan estuvo marcada por situaciones difíciles desde muy joven. Fue criado en un centro de acogida en Irlanda tras la muerte de sus padres. Además, precisamente su madre falleció a los 32 años por una sobredosis de heroína. Ese dato cobró un significado especial para él al momento de sufrir un paro cardíaco, ya que tenía la misma edad que la de ella al morir. “Pensé: ‘Ya está, no voy a seguir así’” , recordó sobre cómo inició su camino de sanación.

El actor aseguró en la entrevista que en la actualidad lleva una vida completamente distinta y que incluso le hizo poder enfocarse en su rol como artista y padre. “ Ahora estoy en paz y soy responsable de todo lo que hago. Lo acepto. Estoy presente. Estoy contento. Soy padre . Empiezo a ver esa neblina que antes estaba ahí; ahora es un poco más nítida y colorida”, expresó emocionado por el cambio que vivió en tan poco tiempo.

En Argentina, la búsqueda de asistencia ante consumos problemáticos está garantizada por la Ley 26.934. El principal recurso es la línea 141 de SEDRONAR, que brinda atención, contención y asesoramiento personalizado de forma gratuita y anónima. Está disponible tanto para personas que atraviesan una adicción como para familiares o allegados que necesiten orientación.

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Fuente: La Nación