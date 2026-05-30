Desaparición de Agostina en Córdoba: la declaración de un vecino que obligó a trasladar el operativo de lugar

Mientras las autoridades realizan los rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra por la desaparición de Agostina en Córdoba, un vecino de la zona aportó un valioso testimonio: contó que vio el auto en medio del descampado y a una persona que prendía fuego cerca .

El vecino dijo que si bien ellos suelen quemar basura en el descampado y no es raro ver fuego allí, el lugar donde este hombre encendió la fogata era metros hacia adentro y por eso le llamó la atención. Este dato movilizó rápidamente a la división de perros de búsqueda hacia el área indicada .

Los investigadores siguen la pista del Ford Ka negro para dar con el paradero con Agostina Vega . El auto es propiedad de una novia o amante del único detenido, Claudio Barrelier, quien se presentó voluntariamente ante la justicia para prestar una declaración que resultó clave para la causa .

Según pudo saber TN , la mujer contó que el domingo, el día después a la desaparición de la joven, Barrelier le pidió el auto prestado . En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche “fue lavado“ .

Sin embargo, se cree que habrían encontrado rastros en el vehículo , aunque ese dato aún no fue confirmado por la justicia.

La Justicia siguió el rastro del coche en las cámaras de seguridad e identificaron a Barrelier manejándolo el lunes feriado . El acusado dijo que lo utilizó para buscar herramientas para un trabajo.

Según pudo saber TN , la fiscalía tiene acreditado que el sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo el lunes en ese auto en la zona de Ampliación Ferreyra , donde se están desarrollando los rastrillajes. Se cree que el único detenido permaneció allí por menos de una hora.

Fuente: TN