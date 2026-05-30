Habló por primera vez el padre de Agostina: “El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice”

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, habló por primera vez su padre , Gabriel Vega, y dio declaraciones acerca de la búsqueda de su hija. “El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice”, expresó en diálogo con TN .

Gabriel contó que se encontraba el Merlo el fin de semana pasado, cuando su hija desapareció y que se enteró porque durante la tarde del domingo lo llamó el padrino de la menor y le contó lo que estaba pasando. “Me agarró una crisis de nervios”, recordó.

Ese mismo día quiso volver a Córdoba pero las personas que estaban con él le sugirieron que lo hiciera al otro día temprano, así fue: al amanecer emprendió viaje y cuando llegó, inició una averiguación por su parte.

“Me puse a investigar quien era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras", reveló.

“La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé que, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", expresó y les pidió por favor que dejen de entorpecer la investigación.

Gabriel aseguró que no va a parar hasta encontrar a su hija. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa mas nada, así de simple”, dijo y agregó: Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy. encontrar a Agostina. Lo voy a hacer".

El hombre no paró de buscarla, según contó, trabajó a la par de la Justicia y recopiló mucha información que puso a disposición del fiscal: “Me he metido en la villa de los galpones solo, he estado hablando con un montón de personas que se han estado relacionando con este tipo de gente”.

“Yo ayude a la gente de investigaciones a detener al tipo este”, señaló e indicó que él no lo conocía a Barrelier: “Así como se enteraron ustedes que tenia todas estas causas, así me enteré yo también pero por mi lado”.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN