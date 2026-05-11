Denunciaron a una preceptora de Bragado por quedarse con US$50 mil de un viaje de egresados

Más de 35 familias denunciaron por estafa a una preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado , por el robo del dinero destinado al viaje educativo que los alumnos de sexto debían realizar el año pasado a El Bolsón.

La causa ya está siendo investigada por la Justicia de Mercedes y apunta contra S. S. F., una mujer que estaba a cargo de recaudar y administrar los fondos , una cifra que ronda los 50 mil dólares aproximadamente.

Según la denuncia, desde el 2018 las promos viajan bajo una modalidad distinta al tradicional del viaje de egresados. No interviene una empresa de turismo, sino que era una actividad educativa coordinada desde la propia institución , con participación de docentes, alumnos y padres.

De acuerdo al testimonio de los familiares, la promo 2025 venía juntando dinero desde hacía un año, y tenían previsto viajar entre octubre y noviembre pasado . En ese momento, les comunicaron que el vuelo había sido reprogramado por la aerolínea. Nadie sospechó, ya que otros cursos ya habían viajado anteriormente bajo el mismo sistema.

Luego llegaron las vacaciones de verano y, ya en marzo, les informaron que el viaje finalmente se haría en abril . Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a surgir dudas entre los padres debido a que no había confirmaciones concretas sobre la salida.

La verdadera razón por la cual los chicos todavía no habían viajado salió a la luz después de que la preceptora señalada como responsable de manejar el dinero dejara de responder mensajes y desapareciera completamente del radar.

La semana pasada, cuando fueron a pedir explicaciones a la puerta de su casa, la mujer reconoció que usó el dinero. “Me patiné la plata” , habría dicho frente a las autoridades escolares. Hasta el momento no trascendió oficialmente qué destino tuvieron los fondos ni en qué habrían sido utilizados.

La denuncia penal fue presentada por 38 particulares damnificados y quedó en manos de la Justicia de Mercedes, ya que Bragado pertenece a ese departamento judicial.

El abogado penalista Federico Etchehun representa a las familias afectadas y sostuvo que el caso fue encuadrado preliminarmente como una presunta “estafa agravada” .

“El hecho fue encuadrado de esa manera porque esta persona abusó de la confianza de las familias , las perjudicó económicamente y se benefició”, explicó.

Según indicó, la presentación judicial incorpora distintos elementos de prueba, entre ellos transferencias bancarias realizadas por los padres, conversaciones mantenidas por WhatsApp, fotos de actividades organizadas para recaudar dinero y testimonios de alumnos y familiares.

Además de las cuotas mensuales aportadas por cada familia , gran parte del dinero del viaje se reunió mediante actividades organizadas durante más de un año por los propios estudiantes y sus padres. Entre ellas hubo rifas, ventas de comida, cantinas en eventos y el denominado “chivo móvil”.

“ Son 38 chicos, pusieron casi un millón cada uno, más todo lo que consiguieron en las rifas, bonos, etc . Es difícil cuantificar exacto, pero calculamos aproximadamente una pérdida de 50 mil dólares, sumado también a algunas cuotas de chicos que abonaron, pero después se dieron de baja”, explicó a TN Delfina Méndez, hermana de uno de los estudiantes afectados.

También señaló que la situación generó mayor malestar porque el viaje formaba parte de una tradición de la escuela. “No es un viaje de egresados contratado con una empresa privada, es un viaje escolar”, sostuvo, y agregó: “ No sabés todo lo que trabajaron para esto. Y no son familias pudientes, son mega trabajadoras”.

En paralelo a la presentación judicial, las familias comenzaron a organizarse para intentar recuperar parte del dinero perdido y buscar alternativas para que los estudiantes puedan realizar igualmente el viaje educativo.

En los últimos días iniciaron una colecta solidaria y comenzaron a pedir presupuestos para evaluar si todavía existe la posibilidad de concretar la experiencia. Según indicaron, vecinos de Bragado empezaron a colaborar económicamente luego de que el caso se hiciera público.

Fuente: TN